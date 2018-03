Apenas três jogos deram início à Série C do Campeonato Paulista de Rugby e foi o suficiente para mostrar que emoção não vai faltar na temporada e o mando de jogo vai ser importante. A FEA foi a única visitante a voltar para casa com a vitória em Mogi das Cruzes.

Quarto colocado em 2017 e um dos favoritos desse ano, o União foi até a Praia Grande para enfrentar o Armada, e o alvinegro do litoral mostrou que a pré-temporada fez bem ao clube, que garantiu uma vitória com bônus ofensivo diante do representante da capital e Paulo Crud, um dos maiores pontuadores da Série C no ano passado, estreou anotando 11 pontos. A FEA por sua vez não se intimidou com o mando do renovado Alto Tietê/Nacanis e conquistou seus primeiros pontos na competição em um jogo muito movimentado, com mais de sessenta pontos e liderança provisória na tabela de classificação.

Mas como esperado, a grande expectativa era para o confronto da RMC (Região Metropolitana de Campinas) entre Jequitibá, estreando a casa nova em Paulínia, e o Jaguars, defendendo Jaguariúna. E as equipes não deixaram nada a dever em emoção para o grande duelo de 90 pontos no último encontro, fazendo um duelo equilibrado e indefinido até o apito final. A vantagem ao final da primeira etapa foi dos Jaguars por 12 a 10, mas um reinício forte do Jequitibá garantiu mais dez pontos nos oito primeiros minutos de jogo, respondido apenas três minutos depois pelos visitantes com um try seguido de conversão (equivalente a 7 pontos) e reduzindo a desvantagem para um ponto. Cada equipe ainda anotou um try convertido até os vinte minutos, e a diferença de um ponto perdurou até o fim da partida, uma vitória sofrida do Jequitibá que começa a temporada com o pé direito. Mesmo derrotado, o Jaguars conquistou os pontos de bonificação ofensivo e defensivos, se mantendo próximo do rival na tabela. Destaque para o veterano Renan Trzesniowski, atleta com passagem pela seleção brasileira, autor de 12 pontos.

No próximo fim de semana, apenas um jogo movimenta a divisão, com as estreias de Iguanas e União Rugby Alphaville, em São José dos Campos.

Campeonato Paulista C – Semana 1

Dia 18/03/2018 às 15h – Armada 31 X 10 União

Árbitro: Vinícius Hideo

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Bruno Serminaro

4º árbitro: Bárbara Boadas

Local: Campo do Oriental – Praia Grande, SP

Dia 18/03/2018 às 15h30 – Jequitibá 27 X 26 Jaguars

Árbitro: Gabriel Perri

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Ricardo Marzano

4º árbitro: Bárbara Martins

Local: Condomínio Itapoan – Paulínia, SP

Classificação