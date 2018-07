A Série C do Campeonato Paulista desse ano está se mostrando a mais equilibrada divisão do estado, com nada menos que seis equipes ainda na briga pelas quatro vagas nas semifinais e mais da metade da primeira fase já disputada. Nesse domingo, seis clubes entram em campo para adicionar ainda mais emoção.

Mas nesse domingo, o primeiro classificado poderá ser conhecido. A líder FEA vai até Jaguariúna para enfrentar o Jaguars e em caso de vitória garante a vaga antecipada e dará um passo enorme para assegurar o primeiro lugar, pois abrirá mais de 15 pontos sobre o adversário desse fim de semana, justamente o primeiro fora da zona de classificação. Apesar da distância na tabela, o aproveitamento de ambos no ataque e defesa são parecidos, o que deve resultar em um duelo equilibrado.

Em Itu, o Lechuza busca se distanciar dos demais adversários recebendo o União Rugby Alphaville, duelo de dois rebaixados da Série B em 2017. O URA não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória para continuar sonhando, mas seu retrospecto no ano não é animador, com apenas uma vitória até aqui.

A situação do Armada, apenas um ponto acima, é semelhante, mas a equipe entra como favorita diante do lanterna ATR/Mogi. A posição delicada do time de Mogi das Cruzes no entanto pode ser um combustível a mais para a equipe se superar e buscar o primeiro triunfo na competição (com a saída do Tatuapé, a equipe perdeu os 5 pontos conquistados) e de quebra embolar a disputa para fugir da repescagem.

Campeonato Paulista C – Semana 13

Dia 22/07/2018 às 10h – Jaguars X FEA

Árbitro: Guilherme Zaparoli

Auxiliares de linha: Victor Hugo Barboza e Elisângela Maranin

4º árbitro: Guilherme Wadt

Local: Parque José Pires Junior – Jaguariúna, SP

Dia 22/07/2018 às 15h – Lechuza X União Rugby Alphaville

Árbitro: Ricardo Marzano

Auxiliares de linha: Tomás de Goycochea e Bárbara Martins

4º árbitro: Aline Rodrigues

Local: Campo do Sismi, Itu, SP

Dia 22/07/2018 às 15h – Alto Tietê/Mogi X Armada

Árbitro: Augusto Cambuzano

Auxiliares de linha: Stephanie Pflamminger e Lucas Machado

4º árbitro: Franco Rodriguez

Local: Clube Vila Santista – Mogi das Cruzes, SP