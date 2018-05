A FEA confirmou o bom momento e agora é a líder isolada da competição e única invicta. A vítima dessa vez foi o Jequitibá, que saiu na frente com penal de Renan, mas rapidamente levou a virada pelas mãos do tryman Maurício Zotarelli com dois tries em vinte minutos, indo para o intervalo com uma desvantagem de 19 a 6. A FEA ampliou logo aos três minutos da etapa final, mas o Jequitibá ensaiou uma reação com Guilherme e Paulo Ricardo, mas um cartão amarelo já na reta final prejudicou o clube do interior, que viu os FEAnos cruzarem o ingoal em mais duas oportunidades, selando a vitória e garantindo o 100% de aproveitamento.

O Iguanas deixou escapar a ponta ao cair fora de casa em seu primeiro jogo fora de seus domínios, sendo superado pelo Jaguars em Jaguariúna. Após um primeiro tempo extremamente equilibrado com vantagem de apenas 3 pontos, o time da casa voltou implacável para a etapa final, adicionando mais 27 pontos ao placar sem resposta do Iguanas, que mesmo realizando diversas alterações ao longo da partida não conseguiu exibir a mesma performance. Destaque para Bruno Penteado, autor de quatro tries, que o coloca no topo entre os trymen do Paulista C.

Na Praia Grande, o Armada perdeu sua invencibilidade em casa que vinha desde setembro do ano passado, sendo superado pelo Lechuza que após um começo ruim, já se mostra em boa forma com a segunda vitória seguida e a terceira colocação na tabela.

Na próxima rodada, a metade de baixo da tabela entra em campo atrás da vitória. O União Rugby Alphaville pode entrar na briga pelo G4 se vencer o União, que ainda não venceu esse ano. ATR/Mogi e Tatuapé se enfrentam em Mogi das Cruzes em duelo das piores equipes da competição.

- Continua depois da publicidade -

Campeonato Paulista C – semana 6

Dia 05/05/2018 às 15h30 – Jequitibá 18 X 36 FEA

Árbitro: Raphael Santana

Auxiliares de linha: Rafael Nichioka e Elisângela Maranin

4º árbitro: Mirko Weber

Local: C.T. Jequitibá Rugby Clube – Paulínia, SP

Dia 06/05/2018 às 10h – Jaguars 44 X 14 Iguanas

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º árbitro: Luiz Dantas

Local: Campo do Padre – Jaguariúna, SP

Dia 06/05/2018 às 15h30 – Armada 15 X 36 Lechuza

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Fernando Joaquim e Guilherme Queiroz

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Campo do Oriental – Praia Grande, SP