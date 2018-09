A Federação de Rugby da Bahia convida todos os responsáveis pelos clubes representados da Bahia, Sergipe e Alagoas à reunião com urgência para o planejamento 2019, que acontecerá no próximo dia 29, na cidade de Cairú (sede), após a realização da final do Baiano de XV.

A ideia é que a reunião ocorra com antecedência em relação à apresentação do orçamento e planejamento da temporada. É de extrema importância que participe o maior número possível de responsáveis.

Os confirmados na reunião aos poucos serão adicionados em um grupo para pré-organização.

- Continua depois da publicidade -

FRB abre inscrições para o Baiano de 7s

Os Campeonatos Baianos de Rugby de Sevens acontecerão nos próximos dias 20 e 21 de outubro, no Estádio de Pituaçu, em Salvador, e as inscrições para a competição estão abertas, para as diversas categorias (adulta e juvenil masculino e feminino).

Os clubes interessados em participar devem entrar em contato com a FRB e realizar a inscrição até o dia 1º de outubro.

Poderão participar os clube filiados à FRB, clubes em processo de filiação à FRB e clubes filiados a outras federações estaduais brasileiras.

Pariparanga (BA) receberá capacitação de professores

Na última semana, o Diretor de Desenvolvimento da FRB e um atleta do Sergipe, reuniram-se com o prefeito de Paripiranga, Justino Neto, para apresentar o Rugby, que já é uma realidade no município vizinho de Adustina e no Distrito de Caxias – Cícero Dantas.

Como resultado desta reunião de trabalho ficou acertado que em novembro, em conjunto com a Secretaria de Educação do Município, será realizada pela FRB uma capacitação para os professores daquela região e, também, uma partida juvenil entre as cidades vizinhas de Adustina e Cícero Dantas.

Prefeitura de Cairú e FRB definem parceria

A Prefeitura de Cairú e a FRB firmam uma parceria que levará o Rugby a todo o sistema municipal de ensino, com início já neste mês de setembro, em que será feita a capacitação dos professores de educação física e um primeiro contato com os alunos.

O projeto tem o seu início marcado para o próximo dia 17, com a fase teórica da capacitação dos professores e monitores de educação física do Município. No dia 29, com a fase prática dessa capacitação, que terá lugar na Arena Cajazeiras, a partir das 9h, contando com a participação de alunos das escolas de Cairú.

A FRB promete oferecer apoio aos capacitados, de forma a que eles apresentem as suas turmas num evento no mês de dezembro, sendo a primeira demonstração pública dos alunos do sistema municipal de ensino de Cairú.

Informações retiradas do: Bahia Rugby – site