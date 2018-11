A exemplo do que aconteceu em 2016 e 2017 a FRB organiza no dia 1 de dezembro, das 10,00 às 19,00h, o Congresso Anual do Rugby da Bahia, na cidade de Valença.

Os temas que a Federação vai colocar em discussão serão os seguintes:

1- Rugby Juvenil, como duplicar o numero de estabelecimentos de ensino a praticar a modalidade. Quem deve apoiar esta actividade. Torneios ou Convívios a incluir no calendário oficial

2- Rugby adulto, competições estaduais. Calendário, obrigação de participação.

3- Anuidade, taxa de filiação, taxas de jogadores e taxas de participação em competições.

As inscrições para participação estão abertas a partir deste momento, e os interessados devem enviar a sua inscrição com a máxima urgência para a Federação de Rugby da Bahia, acompanhada da respetiva Taxa de Inscrição no valor de 50,00 reais.

Note-se que não está previsto nenhum lanche nem refeição.

A data final para inscrição no Congresso será o dia 24 de novembro às 22,00 horas

Os interessados que pretendam apresentar algum estudo ou trabalho para inclusão na pauta do Congresso, devem fazê-lo até às 22 horas do próximo dia 24 de novembro.

Fonte: FRB