A Federação Fluminense de Rugby já tem seu calendário para a temporada 2018. A entidades confirmou as datas de seus campeonatos estaduais, restando apenas confirmar os confrontos de cada rodada.

O estado contará no XV com duas competições masculinas (o estadual, no primeiro semestre, e a Copa Rio no segundo) e estuda a criação de datas também para XV feminino. No sevens, o circuito de desenvolvimento masculino segue no calendário forte, tendo ainda os estaduais masculino principal, juvenil e feminino.