Estão abertas as inscrições para o segundo treino das Seleções Gaúchas Juvenis de

Desenvolvimento FGR 2018, que ocorrerá no primeiro final de semana de junho, 02 e 03, na Sociedade Hípica Porto Alegrense, em Porto Alegre. As inscrições devem ser feitas através do formulário on-line até o dia 31 de maio (quinta-feira).

No dia do treino, todos atletas devem apresentar documento de identidade e entregar a autorização durante o cadastramento. Aqueles que não trouxeram a ficha clínica de saúde no treino anterior, deverão entregá-la imprensa ou encaminhar previamente por e-mail (feminino@fgrugby.com.br).

“Assim como no treino anterior, todos os atletas masculinos nascidos entre 1999 e 2005 e todas as atletas femininas nascidas entre 2000 e 2004 devem participar do treino independente do tempo de rugby”, realça o Head Coach Martin Castillo. O treino também será aberto para atletas femininas nascidas em 1999 e 2005.

Programação:

02/06 – sábado:

9h – Cadastramento obrigatório (Apresentação e conferência da documentação)

9h30 – Início das atividades

17h – Término das atividades

03/06 – domingo:

9h – Apresentação

9h30 – Início das atividades

17h – Término das atividade

Federação Gaúcha apresenta novidades no calendário oficinal feminino

As competições femininas da FGR agora tem data para começar. Além do Circuito Gaúcho Feminino 7’s Adulto, a coordenação está organizando a competição na categoria juvenil, o CGR 7’s Feminino M18. O Rio Grande do Sul é um dos poucos estados com competição oficial nessa categoria. A primeira etapa do adulto está agendada para 24 de junho.

As disputas do CGR 7’s Feminino estão previstas para iniciar no dia 24 de junho. O Circuito é dividido em cinco etapas, com cada uma delas sendo organizada por um clube e, dessa forma, ocorrendo na sede da equipe organizadora. Os locais, no entanto, só serão decididos após a confirmação dos times participantes. Para tanto, os clubes que desejam participar como equipes fixas e organizadoras tem até o dia 28 de maio (segunda-feira) para confirmarem o interesse. Essa manifestação deve ser enviada para o e-mail da coordenação do Feminino FGR (feminino@fgrugby.com.br).

Calendário adulto feminino:

24 de Junho de 2018

22 de Julho de 2018

19 de Agosto de 2018

16 de Setembro de 2018

25 de Novembro de 2018

Calendário juvenil feminino:

29 de Setembro de 2018

27 de Outubro de 2018

24 de Novembro de 2018

Enviado por: Federação Gaúcha de Rugby