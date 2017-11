A Federação Mineira de Rugby está convidando atletas juvenis, com até 19 anos de idade, participarem de seletiva junta da comissão técnica da Confederação Brasileira de Rugby.

A seletiva irá ocorrer no próximo domingo, 03/12/2017, as 12hrs, no campus da UNI-BH no bairro Estoril, Av. Mario Wernek, 1685, Estoril, BH.

Campeonato Mineiro de Sevens ocorrerá no dia 9/12

O Mineiro de Sevens (masculino e feminino) de 2017 havia sido planejado com 3 etapas, mas as duas primeiras etapas foram canceladas por falta de clubes inscritos. Com isso, aquela que deveria ser a última etapa será a etapa única do estadual de sevens. O torneio está marcado para o dia 9 de dezembro, em Sete Lagos.

Inscrições abertas pelo email mineirodesevens@gmail.com