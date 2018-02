A Federação Paranaense de Rugby – FPRu – revelou hoje seu calendário para 2018. O estado contará com seu campeonato de XV adulto deste ano com 3 clubes, que jogarão em turno e returno, de março a maio, em um total de 4 partidas para cada um. Serão eles Curitiba, Pé Vermelho (Londrina e região) e Lobo Bravo (Guarapuava). Com relação ao ano passado, a baixa foi o Urutau. Haverá jogos juvenis como preliminar em todas as partidas valendo pelo estadual da categoria.

Para os clubes que estão de fora do campeonato de XV, a FPRu organizará a Copa PR, com formato reduzido (a definir, com a possibilidade de ser tens), tendo quatro etapas, de abril outubro, mas podendo ser expandida com mais etapas.

Já o circuito de sevens, a Taça John Swann, terá ao menos 3 etapa, todas com masculino e feminino, também começando em março e indo até junho, podendo haver ainda nova etapa em setembro.

Os locais das etapas da Copa PR e da Taça John Swann ainda serão definidos. O estado ainda contará com os Jogos Abertos e Jogos da Juventude são eventos da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo, com a Federação ajudando na arbitragem, confecção do regulamento e apoio técnico.

A FPRu ainda planeja dois camps juvenis para treinamento para a Copa Cultura Inglesa, 3 clínicas pelo estado para capacitação de treinadores das categorias juvenis, prospecção de novos atletas e pré selecionamento de jogadores para seleções paranaenses masculina e feminina.

CPR 2018 – Campeonato Paranaense de XV – Adulto e Juvenil