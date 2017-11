A Primeira Etapa do Circuito Paulista de Sevens será organizado pelo Templários de São Bernardo do Campo em conjunto com a Federação Paulista no domingo, dia 26 de novembro, a partir das 09h, no campo do Corinthians, que fica na Rua Guilherme Lorenzini, nº114, Alves Dia – São Bernardo do Campo

O valor da inscrição é de R$800,00 e deve ser pago até 22 de novembro. Maiores informações e para confirmar sua inscrição basta enviar um e-mail para sbtemplarios.rugby@gmail.com

São apenas 12 vagas para o campeonato e serão preenchidas por ordem de inscrição.

O Clube arrecadará 1Kg de alimento e roupas de Rugby para levar a instituições de caridade, participem dessa boa ação.