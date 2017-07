Compartilhar no Facebook

Como previsto no calendário paulista feminino, a Primeira Etapa da Copa SP Feminina acontecerá nos dias 19 e 20 de agosto em Jundiaí, na casa do Wallys, contando com as categorias M16, M19 e adulto.

A Copa SP é considerada a segunda divisão do rugby feminino paulista, uma vez que não permite que os 4 primeiros colocados do Circuito Paulista 2017 participem com a equipe A.

As equipes têm até o dia 03 de agosto para declarar interesse através do e-mail: camila.lacerda@fprugby.org.br e, assim, a partir do dia 04 de agosto os valores de inscrição e dias determinados para cada categoria possam ser divulgados.

Nesta etapa, o São José, Saracens Bandeirantes, SPAC e Leoas de Paraisópolis apenas poderão ingressar no torneio com uma equipe B. A equipe B poderá conter apenas 2 atletas participantes do Circuito Paulista 2017.