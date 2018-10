No próximo dia 21, as equipes do estado de São Paulo, nas categorias M7 a M13 terão um dia totalmente reservado ao Rugby! Tudo acontecerá no Liceu Pasteur (Rua Diogo de Faria, 157) – Vila Mariana, na zona centro-sul da capital.

O Festival Infantil será em conjunto com o Pasteur, na 10ª edição do “Pedro Kassab”. As inscrições são gratuitas, através do e-mail: petit@pacrugby.com.br