A Federação Paulista de Rugby tem um novo responsável pelo pólo 19 no comitê de desenvolvimento da entidade.

A função caberá a Pedro “Jaú” Pinto, 33 anos, atleta do Tornados de Indaiatuba, clube que defende desde 2018. Jaú atua no esporte desde 2007 quando começou a jogar no Rocs (que viria a gerar o Lechuza logo depois), e desde 2015 está envolvido em projetos de categorias de base, tendo assumido os juvenis do Tornados em 2018 e aplicado o Get Into Rugby na região. Em 2019, também iniciou os trabalhos com os Barbarians do Interior.

“Enxergo na região 019 um grande potencial. Já vemos exemplos de trabalhos que comecaram a dar resultado como time e individualmente. Desde 2014, o interior paulista já teve quatro clubes na Série A, é a maioria na Série B, o que mostra que o rugby no interior vem crescendo e se desenvolvendo. O primeiro passo já foi dado com o Pedro Raposo, praticamente todos os times da nossa região já está desenvolvendo algum tipo de trabalho com categoria de base, e agora vamos trabalhar pra que esses meninos joguem cada vez mais. Eles precisam de mais horas no campo, pra desenvolver seu potencial, só assim vão assimilar o que foi passado no treino. Estou muito animado em desenvolver essa função e espero poder corresponder as expectativas da FPR e de toda comunidade.”

Pedro Raposo seguirá apoiando as iniciativas de fomento ao Rugby no estado, através do desenvolvimento de um processo de acompanhamento e avaliação de resultados dos projetos Vem Pro Rugby.