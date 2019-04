Muita ação e equilíbrio na segunda semana do Universitário, que contou com rodada tripla nesse domingo no campo da Medicina.

O dia começou com o confronto do ABC entre a tradicional FEI e a UFABC, que não teve o início esperado, caindo diante dos Gorilas. Adrian abriu rapidamente o placar para a FEI, mas Clug diminuiu com um penal na sequência. A partida seguiu disputada com chances para os dois lados e a exclusão por cartão amarelo de Victor pelo lado da FEI poderia facilitar o trabalho do adversário, mas ocorreu exatamente o oposto, com Pecin e Alcino, atletas que também atuam na Série A Paulista, somando dez pontos e deixando a FEI com vantagem de 12 no intervalo.

Kleber cruzou o ingoal para a UFABC logo no reinício, mantendo a equipe próxima no placar, mas aos 15′, Thiago Rocha voltou a mostrar a força do pack da FEI para manter a vantagem em pelo menos duas posses de bola. Correndo contra o relógio, a UFABC seguiu pressionando, mas a falha em pontuar com homens a mais definiu a partida a favor da FEI, que defendeu bem e mostrou mais uma vez sua qualidade ofensiva, garantindo a vitória com try de Allan em nova situação de inferioridade numérica após saída de Gustavo Paranhos.

Na sequência, foi a vez da UNIP fazer sua estreia diante dos anfitriões da Medicina, e depois de um primeiro tempo equilibrado, uma segunda etapa impecável garantiu os primeiros pontos da equipe na classificação. Papa abriu a contagem logo aos 3′ para a UNIP, mas o experiente Rodrigo Santos empatou na sequência. Os erros de finalização dos dois lados mantiveram o placar inalterado até o final da etapa, com Marcos Saccomanno pontuando em penal e Gudem apoiando no ingoal adversário aos 33′, mas Igor ainda teve tempo para anotar o segundo try da Medicina no minuto final, deixando a diferença em apenas um ponto a favor da UNIP.

As trocas do lado da Medicina não surtiram efeito no retorno para o segundo tempo e a UNIP conseguiu aproveitar melhor as suas chances, ampliando com novo chute certeiro de Marcos e Vinícius guardando o terceiro try da equipe na partida, levando a vantagem para 9 pontos. Mesmo com vinte minutos por jogar, a Med não conseguiu produzir novas chances e amargou sua segunda derrota em seu retorno à divisão Universitária, seguindo na última posição.

O fim do dia ficou reservado para o confronto mais esperado, entre Mauá e Direito Mack, os dois favoritos ao título desse ano, e mesmo com a chuva, o duelo não desapontou quem compareceu. A Mauá começou forte e criou as primeiras oportunidades reais de marcar, e abriu a contagem com Juliano Ricardo aos 13′, seguido do capitão Daniel Gueter, somando 14 pontos não respondidos pelos futuros advogados. Experiente, os Javalis não se abateram com a desvantagem e seguiram seu plano de jogo, e o resultado veio na reta final do primeiro tempo, com Murilo e Nicola diminuindo para apenas dois pontos a vantagem do rival no intervalo.

Hector abriu a segunda etapa com um penal para abrir 5 pontos, mas a virada do Direito não tardou, com Carlos Nicoletti e Magnoni convertendo os dois pontos. O Direito ainda ficou com um homem a mais e passou a dominar o jogo, mas a Mauá mostrou uma boa defesa e anulou as chances dos Javalis, que mantiveram superioridade territorial, mas após uma nova exclusão, a equipe não perdoou e ampliou com o capitão Rodrigo Dyer, assegurando o ponto de bonificação aos 35′ e negando o ponto defensivo para a Mauá, que segue na vice-liderança apesar da derrota.

A próxima rodada acontece somente em 26 de maio com confronto de extremos entre Direito Mack e Medicina, além de UNIP e FEI e Mauá e UFABC.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 2

Dia 28/04/2019 às 12h00 – FEI 29 x 10 UFABC

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 28/04/2019 às 14h00 – Medicina 14 x 25 UNIP

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Dia 28/04/2019 às 16h00 – Mauá 17 x 26 Direito Mackenzie

Local: Medicina USP – São Paulo, SP

Classificação