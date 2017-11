Compartilhar no Facebook

Os meses de novembro e dezembro significam encerram o ano com muito Rugby para os alunos do Projeto VOR (“Vivendo o Rugby”) no Paraná.

Hoje, os 600 alunos de 07 a 12 anos, das escolas municipais de Quatro Barras vivenciaram mais um Festival de Tag Rugby.

No próximo dia 25, das 9h ao meio-dia, os alunos acima de 12 anos que já praticam Rugby com contato participarão do Festival Interescolar na cidade de Curitiba.

Foto: VOR – Festival Interescolar 2016