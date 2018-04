Dentro do projeto de desenvolvimento do Rugby Gaúcho, a Federação Gaúcha lançou as Seleções Gaúchas Juvenis de Desenvolvimento. O projeto abrange tanto as categorias femininas quanto as masculinas. O foco é auxiliar os clubes a desenvolverem as categorias de base dando treinamento, experiência e contato com rugbiers de todo o estado aos atletas juvenis e aos Coachs e aos managers que estarão trabalhando com as equipes.

Já estão previstos quatro (4) treinos que ocorrerão durante um final de semana cada. Os dois primeiros treinos previstos serão abertos a todos os atletas do RS que se encaixam em alguma das categorias descritas abaixo. Por ser uma seleção focada no desenvolvimento, atletas com qualquer conhecimento ou tempo de treino de rugby estão aptos a participar. As inscrições serão previamente divulgadas e realizadas através de formulário on-line.

Para os dois treinos seguintes, serão selecionados os grupos de atletas que representarão o estado na Copa Cultura Inglesa, torneio Nacional de Rugby 7s Juvenil, que está previsto para ocorrer em julho deste ano em São Paulo. Já no segundo semestre, os treinos retornarão com o foco de desenvolvimento e tendo o Valentin Martínez, torneio sul-americano que ocorre em novembro no Uruguai, como competição alvo para as equipes.

A coordenação será composta por Martin Castillos (HeadCoach) e Ana Paula Ripoll (Administrativo). Os e-mails de contato são selecoes@fgrugby.com.br (Martin) e feminino@fgrugby.com.br (Ana Paula). As comissões técnicas das equipes masculinas são formadas pelos seguintes clubes: URSM, SDRC, Brummers, Centauros, Serra Gaúcha, Guasca, Charrua e Predadores. Já as das equipes femininas são compostas por: Charrua, SDRC, Serra Gaúcha e Predadores.

Categorias masculinas:

M19 (Nascidos em 1999 e 2000)

Comissão técnica: Martin Castillo / Bryan Backes

M17 (Nascidos em 2001 e 2002)

Comissão Técnica: Danilo Tomassi / Diogo Farezin / Lucas Zanodá

M15 (Nascidos em 2003 e 2004)

Comissão Técnica: Daniel Mallman / Bruno Nunes

Manager: Lisiane Barreira

Categorias femininas:

M18 (Nascidas em 2000 e 2001)

Comissão Técnica: Lucia Beatriz Ferreira / Mariana Araújo /Bruno Carvalho

M16 (Nascidas entre 2002 e 2004)

Comissão Técnica: Maria Roberta Gondim / Tayson Mello

Manager: Tainá Comerlatto

Treinos:

Durante os treinos serão trabalhados aspectos físicos, técnicos e táticos de forma teórica e prática, focando no desenvolvimento dos valores do rugby e da segurança da prática esportiva.

Primeiro Treino: 28 e 29 de Abril de 2018

Local: Sociedade Hípica de Porto Alegre – Porto Alegre/RS

Horário: das 9h às 17h nos dois dias

Programação:

28/04 Sábado:

9h Apresentação

9:30 Início das atividades

17h Término das atividades

29/04 Domingo:

9h Apresentação

9:30 Início das atividades

17h Término das atividades

IMPORTANTE: Para participar, todos atletas menores de idade devem imprimir, preencher e levar a autorização assinada pelo responsável (pai/mãe ou responsável legal). A não apresentação do mesmo implica na impossibilidade de participação do atleta na atividade.

As inscrições e a autorização para o primeiro treino estarão disponíveis a partir do dia 10 de Abril. O link será divulgado no site da FGR e por e-mail aos clubes. O prazo de encerramento das inscrições será no dia 26 de Abril.

Os próximos treinos da Seleção estão previstos para os dias:

* 26 e 27 de Maio – Local a definir;

* 16 de Junho – Local a definir;

* 30 de Junho – Local a definir;