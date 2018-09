As categorias de base de São Paulo vão chegando a seus momentos finais, e poderemos conhecer dois campeões já nesse fim de semana, que será inteiramente dedicada aos juniores.

No M19, a disputa em pontos corridos pode chegar ao seu final com uma rodada de antecedência. O São José tem campanha impecável e 9 pontos de vantagem diante do segundo colocado Jacareí, e com mais dois pontos assegura o título antecipado. Seu adversário será o Iguanas no duelo joseense, último colocado. Na vizinha Jacareí, o time da casa enfrenta o Pasteur, confronto que promete mais equilíbrio.

No 15, é hora de decisão, com o SPAC/Band visitando o Jacareí em busca do bicampeonato, no encontro das duas melhores campanhas da fase de classificação. Apesar dos números semelhantes na temporada regular, o combinado da capital atropelou na semifinal e mostrou força nas vésperas da decisão, mas a tradição formadora dos Jacarés tem qualidade para celebrar em casa.

No M17, é hora das semifinais, e mais uma vez o Vale será palco dos confrontos finais. No Ange Guimerá, o São José recebe o Ilhabela, enquanto o Jacareí e Pasteur fazem novo duelo por um lugar na final.

- Continua depois da publicidade -

Campeonato Paulista M19 – semana 6

Dia 30/09/2018 às 10h – Iguanas X São José

Árbitro: Augusto Cambuzano

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP

Dia 30/09/2018 às 15h30 – Jacareí X Pasteur

Árbitro: Vinícius Aleixo

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista M17 – Semifinal

Dia 29/09/2018 às 16h – São José X Ilhabela

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Cauã Ricardo e Lucas Saccomanno

4º árbitro: Marlon Júnior

Local: CT Ange Guimerá – São José dos Campos, SP

Dia 29/09/2018 às 12h – Jacareí X Pasteur

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Vinícius Aleixo e Stephanie Pflamminger

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista M15 – FINAL

Dia 29/09/2018 às 13h30 – Jacareí X SPAC/Band

Árbitro: Guillaume Riberá

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Jefferson Santana

4º árbitro: Stephanie Pflamminger

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP