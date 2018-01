Entre amanhã e domingo (20 e 21), a Praia do Atalaia, em Itajaí (SC) receberá 4 equipes femininas e 6 masculinas para o 4º Beach Rugby organizado pelo clube local.

Entre as mulheres, até uma equipe paulistana marcará presença, o SP Barbarians, além de: Desterro, Old is Cu e Chapecó. Para os homens, o Itajaí entra com times A e B e Desterro, Gaspar, Bucha e Monster Blue também competem.