No domingo passado, Cachoeiras de Macacu recebeu a primeira etapa do Circuito Fluminense Masculino de Sevens. E o torneio foi absolutamente imprevisível, contando com derrota de dois dos favoritos. O Rio Rugby caiu contra a sensação da casa, o Cachoeiras, enquanto o Guanabara foi superado pelo Cantagalo, combinado carioca, formado a partir do projeto “Rugby é Nossa Paixão”, que colheu um imenso 3º lugar no torneio.

O Niterói, que teve em campo o ídolo do rugby nacional Daniel Gregg, voltando a atuar como atleta, não vacilou e cresceu até a grande final, vencendo na decisão o Itaguaí, que vinha invicto, tendo empatado com o próprio Niterói na primeira rodada. 15 x 07 na final.

A segunda e última etapa será na UFRJ, no Rio de Janeiro, no dia 26 de novembro.

1ª fase

Rio Rugby 29 x 05 UFF

Guanabara 34 x 00 UFRJ

Itaguaí 17 x 17 Niterói

Cachoeiras 12 x 19 UFF

Cantagalo 31 x 12 UFRJ

Niterói 40 x 05 Carioca

Rio Rugby 17 x 19 Cachoeiras

Guanabara 00 x 22 Cantagalo

Itaguaí 41 x 10 Carioca

Grupo A: 1 UFF, 2 Cachoeiras, 3 Rio Rugby

Grupo B: 1 Cantagalo, 2 Guanabara, 3 UFRJ

Grupo C: 1 Niterói, 2 Itaguaí, 3 Carioca

Semifinais Prata

Cachoeiras 54 x 00 Carioca

Guanabara 05 x 29 Rio Rugby

Semifinais Ouro

Itaguaí 24 x 12 UFF

Niterói 12 x 07 Cantagalo

Decisão de 7º lugar

Guanabara 26 x 10 Carioca

Final Prata

Rio Rugby 17 x 07 Cachoeiras

Decisão de 3º lugar

Cantagalo 26 x 07 UFF

Final Ouro

Niterói 15 x 07 Itaguaí

Classificação

1 Niterói, 2 Itaguaí, 3 Cantagalo, 4 UFF, 5 Rio Rugby, 6 Cachoeiras, 7 Guanabara, 8 Carioca, 9 UFRJ;

Foto: Luís Cláudio Amaral