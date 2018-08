A 3ª Etapa do Circuito Paulista de Rugby Infantil acontece no próximo dia 26, no Campo do Balneário em Jacareí – SP, pela organização do SESI-Jacareí.

O Circuito possui caráter formativo e contará com a participação das categorias menores de 7, 9, 11 e 13 anos, femininas e masculinas.

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. Para inscrever seu clube, entre em contato com julio.faria.santos@hotmail.com