A sexta rodada do Campeonato Gaúcho de Rugby XV promete ser eletrizante neste final de semana (05 e 06.05). Afinal, é a penúltima rodada da 1ª Fase e os times ainda buscam vaga na semifinal. A expectativa é grande principalmente para o sábado, quando os líderes do Gauchão na divisão principal Farrapos e Charrua se enfrentam. Empatados em pontos, a vitória valerá a primeira colocação do campeonato organizado pela Federação Gaúcha de Rugby (FGR). Disputa direta pelo topo da tabela também no Juvenil, com Brummers e Universitário. Já na segunda divisão, é a última chance para os times conquistarem vagas nas semifinais, pois é a última rodada da 1ª Fase.

Classificados, mas em busca das primeiras posições

Farrapos e Charrua disputam a sexta rodada já seguros de estarem classificados para as semifinais. Empatados em 20 pontos, no entanto, a tranquilidade da classificação não tira a emoção do confronto. Isso porque os dois times querem o topo da tabela. Além disso, os dois primeiros colocados na primeira fase terão o direito do mando de campo na semifinal. O Farrapos conta com o apoio da torcida, pois joga em casa. O duelo está marcado para às 15h.

- Continua depois da publicidade -

Meia hora depois, em Santa Maria, o Universitário ainda busca uma vaga. Para isso, recebe o Brummers, um ponto atrás do URSM. Já às 16h30 inicia o jogo em Porto Alegre. O San Diego, encara o Serra Gaúcha. Os dois estão empatados em pontos, na terceira e quarta posição. O Serra Gaúcha tem vantagem no critério de desempate. A vitória é importante para eles se manterem na zona de classificação.



Disputas diretas no Juvenil

Diferentemente da divisão Principal, o Gauchão de Rugby Juvenil não tem disputa de semifinal e final. As disputas acontecem de forma direta e será considerado campeão o clube que somar mais pontos ao final do campeonato. Assim, todo jogo é importante para somar pontos.

As disputas na M19 ocorrem antes das da categoria Principal. Em Bento Gonçalves, Farrapos e Charrua possuem dois confrontos, iniciando às 13h. Às 13h30, o atual líder, Brummers, entra em campo contra o Universitário, atual vice, na casa do adversário. Às 15h30 a disputa começa em Porto Alegre, no confronto entre San Diego e Serra Gaúcha.

Última chance na 2ª divisão

Mais tensão na segunda divisão do Gaúcho de Rugby XV. Essa é a última chance pata os times que ainda brigam por uma vaga nas semifinais. Já garantido está o líder Centauros. Em casa, ele recebe o Antiqua, em terceiro. O jogo ocorre no sábado às 15h30. No mesmo dia, Guaíba e Guasca também querem essa chance. O Guaíba joga em casa precisando da vitória para contar só com o seu resultado. Em caso de derrota, terá de esperar o resultado do confronto entre Pampas e URTC que ocorrerá no domingo em São Leopoldo. Isso porque o URTC está empatado em pontos com o time guaibense.

Texto: Nathália Ely/Comunicação FGR