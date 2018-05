A CBRu definiu os grupos para a primeira divisão de 2018 do novo Campeonato Brasileiro, que passará a contar com 16 clubes, divididos em 4 grupos com 4 times cada. Como esperado, um grupo terá clubes do Rio Grande do Sul e Santa Catarina; um grupo terá times do Paraná e São Paulo; outro grupo será apenas de clubes paulistas; e um último grupo terá clubes de São Paulo (na verdade, apenas da região do Vale do Paraíba), Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O início está marcado para o dia 30 de junho, com a fase de grupos se encerrando no dia 12 de agosto.

Grupo A: Jacareí (SP), São José (SP), BH Rugby (MG) e Guanabara (RJ)

Grupo B: Pasteur (SP), Band Saracens (SP), Rio Branco (SP) e Templários (SP)

Grupo C: Curitiba (PR), Pé Vermelho (PR), Poli (SP) e SPAC (SP)

Grupo D: Desterro (SC), Farrapos (RS), Charrua (RS) e San Diego (RS)