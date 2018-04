O rugby XV está passando por maus momentos fora do eixo Sul-Sudeste. Depois do fim do Nordeste Super XV e das incertezas sobre a Taça Cerrado, agora foi a vez da Taça Pantanal ter um revés, com o abandono do Guaicurus, do Mato Grosso do Sul, que informou não poder mais disputar a competição.

No ano passado, a Taça Pantanal contava com 5 clubes, mas Dourados e Campo Grande não se inscreveram para o torneio de 2018. Sem o Guaicurus, o Mato Grosso do Sul não terá nenhum clube jogando XV neste ano.

Assim, a Taça Pantanal será disputada apenas pelos times do Mato Grosso: Cuiabá e Primavera, que já fizeram um jogo, com vitória do Primavera por 22 x 08, no dia 24 de março. O outro duelo entre eles será no dia 7 de julho.