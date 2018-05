O Rio de Janeiro viveu um fim de semana de mata-mata! O Campeonato Fluminense entrou em sua fase de semifinais com as partidas de ida, que acabaram com triunfos dificilmente reversíveis. O Niterói encarou o Maxambomba e se impôs com um contundente 43 x 00 para se aproximar decisivamente da grande final, enquanto no clássico carioca deu Guanabara sobre o Rio Rugby, com 48 x 00 indiscutíveis.

Marcado por equilíbrio, o clássico da Cidade Maravilhosa desequilibrou nos últimos confrontos. Pela Taça Tupi de 2017, o Rio Rugby havia vencido no primeiro turno por 25 x 22, porém foi atropelado na volta por 68 x 07. Agora, o Guanabara provou sua força, em constante evolução, para vencer dessa maneira o rival. Os jogos de volta acontecem no dia 26.

Enquanto isso, a briga pelo 5º lugar começou com Itaguaí e UFF levando a melhor nas semifinais de ida sobre Itaipuaçu/Cachoeiras e Carioca, com o calendário seguindo o das disputas pelo título. Margens também consideráveis em Inoã para os dois clubes.

Domingo de sevens

No domingo, o Rio respirou sevens masculino e feminino. Entre os homens, Volta Redonda recebeu nova etapa do Fluminense de Desenvolvimento, com o Maricá provando sua força no circuito assegurando o título.

Já no feminino, a terceira etapa do estadual mais uma vez premiou o Niterói que, mesmo sem as atletas da seleção, se impôs sobre o Guanabara na final por 24 x 05. Foi o terceiro título em 3 etapa para o Nikity, que vai se aproximando do título geral.

00 48

Dia 19/05/2018 às 15h30 – Rio Rugby 00 x 48 Guanabara – Semifinal

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

00 43

Dia 19/05/2018 às 15h15 – Maxambomba 00 x 43 Niterói – Semifinal

Local: Prefeitura UFRJ – Rio de Janeiro, RJ

Campeonato Fluminense – Semifinais pelo 5º lugar



Dia 19/05/2018 às 13h00 – Carioca 21 x 49 UFF – Semifinal pelo 5º lugar

Local: Campo do Bento – Inoã, RJ

Dia 19/05/2018 às 15h15 – Itaipuaçu/Cachoeiras 22 x 36 Itaguaí – Semifinal pelo 5º lugar

Local: Campo do Bento – Inoã, RJ

Campeonato Fluminense Feminino – 3ª etapa

Dia 20/05/2018 – Grupo A: Niterói, Volta Redonda e Itaguaí / Grupo B: Guanabara, Rio Rugby, Carioca e UERJ

Local: UFRRJ – Seropédica, RJ

10h00 – Guanabara 45 x 00 Carioca

10h22 – Rio Rugby 25 x 05 UERJ

10h44 – Niterói 37 x 00 Volta Redonda

11h28 – Carioca 15 x 12 UERJ

11h50 – Itaguaí 24 x 07 Volta Redonda

12h34 – Guanabara 24 x 05 Rio Rugby

12h56 – Niterói 29 x 00 Itaguaí

13h40 – 5º lugar – Volta Redonda 12 x 05 Carioca

14h02 – 3º lugar – Itaguaí 12 x 19 Rio Rugby

14h24 – Final – Niterói 24 x 05 Guanabara

Clube Cidade Pontos Etapa 1 (25/03) Etapa 2 (15/04) Etapa 3 (20/05) Etapa 4 (17/06) Etapa 5 (29/07) Niterói Niterói 90 30 30 30 Guanabara Rio de Janeiro 75 26 23 26 Rio Rugby Rio de Janeiro 66 23 20 23 Itaguaí Itaguaí 57 20 17 20 Volta Redonda Volta Redonda 49 17 15 17 BH Rugby Belo Horizonte (MG) 26 26 UERJ Rio de Janeiro 26 13 13 Carioca Rio de Janeiro 26 11 15 UFF Niterói 22 15 7 Cachoeiras Cachoeira de Macacu 9 9

Circuito Fluminense de Desenvolvimento – 4ª etapa

Dia 20/05/2018 – Grupo A: Volta Redonda, Ita Rugby e Grêmio Náutico Maricá Desenvolvimento / Grupo B: Grêmio Náutico Maricá, UFRJ e Itatiaia

Local: Aero Clube – Volta Redonda, RJ

Volta Redonda 46 x 00 Maricá B

Maricá 17 x 7 Volta Redonda B

UFRJ 07 x 05 Itatiaia

Ita 31 x 00 Maricá B

Volta Redonda B 12 x 17 Itatiaia

Volta Redonda 19 x 00 Ita

Maricá 14 x 12 UFRJ

Maricá B 00 x 49 UFRJ – 5º lugar

Ita 12 x 24 Itatiaia – 3º lugar

Volta Redonda 10 x 19 Maricá – Final