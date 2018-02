Todo mundo está com a cabeça nos jogos da Seleção? Não é bem assim não! Neste fim de semana será dado o pontapé inicial para o mais forte campeonato estadual do Brasil, o Campeonato Paulista Série A!

O estadual de São Paulo dispensa apresentações, com todos os seus 8 participantes prontos também para disputarem neste ano a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, fazendo dele uma competição condensada da elite do rugby nacional.

O formato de disputa se manteve, com o consagrado sistema de 8 clubes se enfrentando, todos contra todos, em turno único. Os 4 primeiros colocados avançarão às semifinais, com a grande final marcada para o dia 9 de junho. Já o último colocado será rebaixado à Série B, enquanto o penúltimo terá que encarar no fim do ano uma repescagem contra o vice campeão da segunda divisão, valendo a permanência na Série A.

A novidade para 2018 é a opção da Federação Paulista por espalhar mais as rodadas, buscando dividir cada rodada do campeonato em dois fins de semana, com apenas 4 times em ação a cada sábado. Mais chances do fã da bola oval assistir a todas as agremiações.

No ano passado, o Paulista conheceu uma final inédita, entre Poli e Jacareí, com os politécnicos vencendo pela primeira vez a competição. O Jacareí, na sequência do ano, seguiu cresceu e acabou se sagrando pela primeira vez campeão brasileiro. Ambos seguirão entre as grandes potências do estado para 2018, mas forças tradicionais como São José, Band Saracens, Pasteur e SPAC também seguem almejando o máximo título estadual, ao passo que Rio Branco e Templários entram em 2018 de olho em darem um passo adiante para permanecerem entre os melhores de São Paulo.

E você, em quem você aposta? Confira a prévia equipe por equipe!

Band Saracens

Cidade: São Paulo

Último título do Paulista Série A: 2003

2017: 5º colocado

2018: “As expectativas para o Paulista são bem simples para nós: desenvolver um estilo de jogo que possamos confiar ao longo da temporada. Não estou focado tanto nos resultados. Se conseguirmos jogar cada jogo na maior intensidade, poderemos competir com qualquer um”, comentou Josh, atleta e treinador do time.

Em 2016, o Band viveu o gosto amargo do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas o tradicional clube paulistano se reergueu com brio em 2017, ficou de fora das semifinais por apenas dois pontos no saldo e conquistou com sobras o título da Taça Tupi, a segunda divisão do Brasileiro. Para 2018, a expectativa é de um Band mais forte, com a volta de Josh Reeves ao time, como treinador e atleta, juntando-se a Will e Laurent como homens criativos do time, mas perdeu Erick Iglesias, maior pontuador do clube na última temporada. Nelson, fora de boa parte da última temporada devido uma lesão no joelho, retorna para reforçar o pack, que já tem Tupis do naipe de Chabal e Paganini. O elenco é forte e tudo indica que o Band tem todas as condições de brigar por título que não vem desde 2003.





Jacareí

Cidade: Jacareí

Último título do Paulista Série A: Nunca foi campeão paulista

2017: Vice campeão – 2º colocado na 1ª fase

2018: “A expectativa para essa temporada é a melhor possível. 2017 foi um ano incrível para o clube e claro que as expectativas se elevam em relação a resultados. Mas todos estamos com os pés no chão muito focados em trabalhar duro dentro e fora de campo e com uma proposta de incorporar ainda mais os jogadores provenientes das categorias de base ao plantel adulto, dando sequência à filosofia do Jacareí de priorizar a formação de atletas a longo prazo”, afirmou Gabó, novo treinador dos Jacarés.

O campeão brasileiro de 2017 buscará em 2018 o título que lhe falta: o de campeão estadual de XV adulto. O Jacareí impressiona no número de conquistas em todas as categorias e é desde o primeiro momento um dos maiores favoritos à taça. O clube mudou o comando do time, com Gabó, que deixou a posição de assistente das Yaras, assumindo a vaga deixada pelo campeoníssimo Júlio Faria, que se focará na base do clube. Gabó tem experiência para fazer jogar o seu máximo um elenco forte que une atletas de experiência nos Tupis – Leo Ilha, Ariel, Matias, Matheus Claudio, Blade e Matheus Cruz – com jovens atletas já campeões na base. Olho em mais uma forte temporada dos Jacarés pela frente!





Pasteur

Cidade: São Paulo

Último título do Paulista Série A: 2015

2017: 6º lugar

2018: “Neste ano, como sempre, continuaremos no Pasteur a utilizar jogadores que subiram da base e irão ajudar a compor o elenco da equipe adulta. Seguiremos trabalhando com o sistema de jogo que o Philipe Benetton trouxe ao clube e manteremos nosso estilo de jogo veloz e de mãos”, comentou Cacuro, capitão e treinador do PAC.

O Pasteur não teve os resultados esperados em 2017, mas mostrou uma promissora evolução. Os Galos fizeram um estadual discreto, mas subiram de produção no Brasileiro e brigaram pelo título, caindo apenas em uma tumultuada semifinal no Rio Grande do Sul. O time é forte e basicamente se manteve igual ao do ano passado, sem maiores baixas, valendo-se a força de sua base e de sua proximidade ao Rugby Para Todos. Diegão e Robert são os nomes dos Tupis que estão em um grupo com muitos nomes experientes. O clube ainda aguarda a chegada de dois atletas franceses, enquanto vai planejando novos passos em seu futuro. Para o PAC, o Paulista terá muita importância e se conseguir manter o desempenho do Super 8 o voo será promissor. O Galo tem ambição de taça.





Poli

Cidade: São Paulo

Último título do Paulista Série A: 2017

2017: Campeã – 1ª colocada na 1ª fase

2018: “Vamos usar o Paulista pra unir o grupo e passar nossa ideia de jogo pros novos jogadores. Usaremos como treino e preparação pro Brasileiro que é nosso maior objetivo esse ano”, sintetizou Maurício Carli, treinador do clube atual campeão estadual.

Poucos clubes no Brasil têm a estrutura e o plantel da qualidade que a Poli tem hoje. No ano passado, o time da USP deu o maior passo de sua história e conquistou o Campeonato Paulista em uma campanha fenomenal. O clube se reforçou demais no ano passado, com nomes do calibre de Gelado, De Wet, Abud e Carnaval, liderados por Beukes (que deverá ser desfalque neste ano por lesão). Para 2018, mais Tupis desembarcaram por lá, como Zé, Bengaló e Maranhão além de jogadores de clubes rivais, como Carlão (SPAC) e Walter Schildberg (Rio Branco). Mas o treinador Maurício Carli sabe bem que terá que formar um grupo com profundidade, pois, a exemplo do ano passado, a Poli poderá passar rodadas sem contar com seus Tupis. Ainda assim, o clube vem trabalhando nisso e será invariavelmente forte – e com ambição de faturar tudo o que disputar. A Poli é o gigante do momento e um dos times a serem batidos no país.





Rio Branco

Cidade: São Paulo

Último título do Paulista Série A: 2002

2017: 7º colocado

2018: “Tivemos como novidade a incorporação do pessoal do Corinthians, vários atletas e comissão técnica do Tonhão e do Marcelo Han. Sabemos de nossas dificuldades, mas nossa expectativa é fazer jogos duros e devolvermos o respeito de todos à camisa do Rio Branco”, deixou claro Luiz Antonio “Bastareaud”, capitão do time.

Os Pelicanos estão vivendo um pesadelo sem fim, com o clube declinando dramaticamente em termos de resultados, tanto no estadual como no Brasileiro. Em 2017, o Rio Branco obteve apenas 2 vitórias – contra São Carlos e ABC – e sofreu pesadas derrotas ao longo de todo o ano, sendo ainda protagonista de uma das grandes polêmicas da temporada ao ser promovido à primeira divisão do Brasileiro mesmo sem ter vencido um jogo sequer da Taça Tupi. O orgulho de uma das mais gloriosas instituições do rugby tupiniquim está ferido e todo o rugby nacional estará de olho se em 2018 o Rio Branco será capaz de reagir. Mas a verdade é que os Pelicanos entram na temporada como os “favoritos” o rebaixamento, especialmente após a saída de Maranhão, o craque do time e Walter Schildberg, que mesmo sem ter jogado em 2017, seria uma peça importante para o momento do clube.





São José

Cidade: São José dos Campos

Último título do Paulista Série A: 2016

2017: Semifinalista – 4ª colocado na 1ª fase

2018: “A comissão técnica do São José rugby espera para este paulista continuar o desenvolvimento do projeto de 2017. Desenvolver nossos garotos que subiram da base, aumentando as rotinas de treino, de 2 vezes por semana para 5 vezes por semana. Grandes ambições estão rodeado este ano, estamos trabalhando duro nos treinos. O Paulista vai servir como preparação para o Brasileiro, estou muito feliz de estar à frente do grupo, conheço bem os atletas e estamos em grande sintonia de trabalho”, analisou Duda Padilla, treinador do time.

Duda, aliás, é a maior novidade do São José, que atipicamente não terá seu time adulto comandado por Maurício Coelho, que voltará seu trabalho ao feminino. Duda terá em mãos um grupo que ele conhece muito bem, já que o treinador trabalhará com um elenco recheado de jovens promessas que ele próprio já treinou. O São José é uma instituição de peso do rugby nacional e campeoníssima em todas as categorias, mas passa por um momento de renovação e transição. Os joseenses têm Tupis do peso de Moisés, Tanque, Stefano e os irmãos Sancery, mas a disponibilidade de atuação desses nomes é sempre incerta, pelo foco deles na seleção, o que significa que o protagonismo e a responsabilidade em boa parte do ano deverão recair sobre os jovens. O São José entrará no ano com a desconfiança depois de um ano de resultados aquém da tradição do clube, mas com esperanças de que seus valores continuem com sucesso um processo de amadurecimento, pensado a médio prazo. Muito respeito sempre com o gigante do Vale.





SPAC

Cidade: São Paulo

Último título do Paulista Série A: 1999

2017: Semifinalista – 3ª colocado na 1ª fase

2018: “O SPAC vem para esse Paulista de 2018 com um grupo menos experiente que 2017. Estamos passando por uma renovação. Estamos tentando arrumar o time para que possamos fazer um bom campeonato. Sabemos que não podemos contar com títulos diretamente, mas estamos correndo pelas beiradas, pois iremos colocar em campo toda nossa vontade e competitividade. O time pode ser novo, mas a vontade de fazer o melhor dentro de campo tem que fazer parte do nosso grupo, assim como foi sempre, e esperamos fazer um bom campeonato para quem sabe superar as nossas expectativas”, comentou André “Boy”, capitão do time.

O SPAC chegará ao Paulista sem badalação. O decano do rugby nacional perdeu dois de seus melhores nomes, Zé e Carlão, em mais um ano que o clube teve perdas significativas (Felipe Claro se aposentou ao fim da temporada passada e Nick Smith foi morar na Inglaterra). Mas Bergo, em grande fase com os Tupis, permaneceu no time. A equipe da Zona Sul não deixa de ser forte, tendo chegado à semifinal do último Paulista e apresentado alguns bons momentos no Super 8, mas vive uma processo de renovação que, como toda transição, traz consigo incertezas. Boy segue sendo um dos líderes de um grupo que está mais jovem para este ano e que terá grandes provações ao longo do certame para amadurecer. Momento de cautela, com muitas perguntas e respostas a serem dadas ao longo dos próximos meses no campo mais tradicional da bola oval brasileira.





Templários

Cidade: São Bernardo do Campo

Último título do Paulista Série A: estreia na divisão

2017: Campeão da Série B

2018: “Esperamos um torneio muito duro, é um degrau acima do que estamos acostumados, mas um passo necessário. Vamos pensar um jogo de cada vez e acredito que podemos vencer ao menos dois jogos e surpreender os adversários nesse ano. Temos um bom grupo e todos estão muito motivados para o Paulista”. comentou Gareth Owen, treinador da equipe.

Um passo de cada vez para o clube de São Bernardo. O Templários viveu a provação e o sonho em 2017, tendo a temporada mais desgastante de todo o rugby brasileiro e, mesmo assim, com uma maratona interminável de jogos, sendo capaz de atingir dois feitos históricos para a agremiação: a promoção à elite tanto do Paulista como do Brasileiro. O sucesso do clube do ABC Paulista passa pelo sólido trabalho do técnico inglês Gareth Owen e por uma comunidade muito atuante e unida. O objetivo do Templários é um só: permanecer na primeira divisão. Simples e plausível meta.

Tabela de jogos

Data Horário Local Casa Vs Adversário Fase Árbitro Auxiliar 1 Auxiliar 2 4o árbitro 24/02/2018 Poli X Rio Branco 1ª fase 24/02/2018 Band Saracens X SPAC 1ª fase 03/03/2018 Jacareí X Templários 1ª fase 03/03/2018 São José X Pasteur 1ª fase 10/03/2018 Jacareí X Rio Branco 1ª fase 10/03/2018 SPAC X Pasteur 1ª fase 17/03/2018 Templários X Poli 1ª fase 17/03/2018 São José X Band Saracens 1ª fase 24/03/2018 Pasteur X Templários 1ª fase 24/03/2018 Rio Branco X Band Saracens 1ª fase 24/03/2018 SPAC X Poli 1ª fase 24/03/2018 Jacareí X São José 1ª fase 07/04/2018 Templários X SãoJosé 1ª fase 07/04/2018 Poli X Band Saracens 1ª fase 14/04/2018 SPAC X Rio Branco 1ª fase 14/04/2018 Pasteur X Jacareí 1ª fase 21/04/2018 São José X Rio Branco 1ª fase 21/04/2018 Templários X SPAC 1ª fase 21/04/2018 Poli X Pasteur 1ª fase 21/04/2018 Band Saracens X Jacareí 1ª fase 05/05/2018 Rio Branco X Pasteur 1ª fase 05/05/2018 Band Saracens X Templários 1ª fase 05/05/2018 São José X Poli 1ª fase 05/05/2018 Jacareí X SPAC 1ª fase 19/05/2018 Pasteur X Band Saracens 1ª fase 19/05/2018 SPAC X São José 1ª fase 19/05/2018 Rio Branco X Templários 1ª fase 19/05/2018 Poli X Jacareí 1ª fase 26/05/2018 X Semifinal 26/05/2018 X Semifinal 09/06/2018 X FINAL

Foto: Adriano Matos