A HURRA! está se aproximando do final do ano letivo, e para marcar o grande ano, além de reforçar o compromisso com os envolvidos nas atividades, convida para participar deste evento, o 2º Festival VIVA RUGBY Sorocaba. Acontecerá no próximo dia 29, no Centro Esportivo Dr Pitico ( Rua Anselmo Rolim, s/n – Vila Tortelli).

Será um dia de celebração, do rugby e seus valores, com atividades lúdicas e jogos de Rugby Tag para todos os alunos do projeto das escolas do município de Sorocaba.

ESCOLAS PARTICIPANTES

Municipais

1 – EM Milton Leite

2 – EM Getulio Vargas

3 – EM Achilles Almeida

4 – EM Maria domingas

5 – EM Tadeu Jozefyckys

6 – EM Julica Bierrembach

Particular e Estadual

1 – EE Flavio Gagliardi

2 – Colegio Talentos

CRONOGRAMA

Manhã

08:00 – Solenidade de abertura

08:15 – Atividades para jogar e Brincadeiras lúdicas

09:30 – Momento para lanches – integração

09:50 – Jogos de rugby tag

10:40 – Encerramento do Festival

Tarde

14:00 – Solenidade de abertura

14:15 – Atividades para jogar e Brincadeiras lúdicas

15:30 – Momento para lanches – integração

15:50 – Jogos de rugby tag

16:40 – Encerramento do Festival

Mais informações pelo e-mail: leandro@hurra.org.br