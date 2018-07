Em época de Copa do Mundo, nada mais natural que os alunos da HURRA! mostrarem para todo público como futebol e Rugby se relacionam. E todo público presente na 15ª edição do Festival Esportivo e de Convívio, evento que marca o encerramento das atividades do semestre, poderá aprender mais com as apresentações e a peça de teatro preparadas pelos alunos e sobre as diferentes culturas que se encontram nos campos, acrescentando um elemento lúdico e interativo ao Festival. Essa edição acontece nesse sábado a partir das 9h no CEU Três Pontes, na zona leste da capital paulista.

Ao todo, oito CEUs e quase 600 alunos e a família HURRA! são esperados para passar um dia divertido com os amigos e as bolas mais adoradas do esporte mundial no campeonato de habilidades, uma chance para os participantes colocarem em prática o aprendizado ao longo do ano e com as demais atividades preparadas pelo time da HURRA!

Evento

Dia 30/06/2018

Horário: das 9h às 15h

Local: CEU Três Pontes – Rua Capachós, 400