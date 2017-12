Sorocaba viveu o Rugby mais uma vez na última semana com a realização do seu segundo Festival de Rugby, com a presença de mais de 350 crianças entre 6 e 10 anos de escolas da rede pública de ensino da cidade no Centro Esportivo Dr Pitico.

Assim como em outras unidades do projeto, a Associação Hurra! leva mais do que o esporte e os seus valores mas também a possibilidade de integração de crianças com deficiência. A aluna Alana Sakaue, portadora de paralisia e Eduardo, autista, são exemplos de alunos que participam das atividades junto com os demais, estimulando a participação e colocando todos em condições de igualdade.

Olimpíadas Estudantis movimentaram a capital paulista

No final de novembro, o CEU Meninos recebeu um dia cheio de Rugby com a realização de mais uma edição das Olimpíadas Estudantis, com a participação recorde de 22 Escolas Municipais da Cidade de São Paulo (EMEF) e um total de 300 alunos com idades entre 10 e 14 anos, totalizando 48 partidas de Rugby Tag.

O título acabou nas mãos dos alunos da EMEF Heitor de Andrade, em emocionante final contra a EMEF José Querino. A Olivial Costa fechou o pódio.

Foto: Dany Lima