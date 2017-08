Nesta semana, a REMS (Rede Esporte pela Mudança Social) comemora 10 anos de apoio ao esporte e atividades de lazer como ferramenta de cidadania e desenvolvimento humano.

Por todo o Brasil, acontecerá o evento “Esporte na Rua” e a HURRA! faz parte da agenda, atuando, inclusive, na Avenida Paulista, no dia 27, último dia do encontro comemorativo, aberto ao público. A partir desta quarta (23), a HURRA! também comemorará os 10 anos da REMS com presença no Fórum DRE Centro Sul Estadual, e aulas de Rugby abertas ao público no CEU Três Pontes, CEU Heliópolis e Arena São Remo, atendendo as mais diversas regiões da cidade. Além disso, alunos de todas as unidades em que a entidade está presente participarão de uma Caça ao Tesouro, com palavras chave ao redor do tema Esporte e Mudança Social, dois universos que guiam a REMS e suas filiadas.

Em 2013, a HURRA! foi integrada à REMS – que hoje conta com 85 outros membros envolvidos com a prática do esporte e cidadania. Em 2017, ainda no histórico da parceria, a HURRA! foi uma das representantes par auxiliar nos ajustes finais do plano de metas até 2020, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Calendário da HURRA! em comemoração aos 10 anos da REMS: