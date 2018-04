O clima descontraído e respeitoso pairou no ar favorecendo a cooperação entre todos no CASA Ouro Preto, na última quinta-feira (12 de abril). O evento foi organizado em parceria com a Associação Hurra!.

O objetivo é disseminar o uso do esporte como ferramenta de formação de valores para a transformação da sociedade. A prática acontece no centro desde abril de 2017 com muita aceitação dos jovens.

“Os adolescentes foram sensibilizados quanto a ideia de “família Rugby” trabalhada em todos os polos em que o projeto está instalado”, disse o diretor João Luís do Nascimento.

De acordo com Nascimento, além dos adolescentes inscritos neste segundo ciclo do curso, outros se interessaram e acabaram participando da atividade propriamente dita, com fundamentos básicos do esporte.

Houve uma integração dos instrutores com os adolescentes. Os garotos tiraram dúvidas de como fazer os movimentos. No fechamento da atividade, o diretor João Luís se reuniu com o pessoal do HURRA! para saber como foi a experiência.

A coordenadora do projeto, Karina Lira, os instrutores, Felipe Gomes Papa, Luís Carlos Pinheiro Dantas gostaram da participação, curiosidade e animação dos adolescentes.

Para o instrutor Herbert Ferreira, que não fazia ideia de como seria um centro socioeducativo, destacou que os jovens da Fundação são mais participativos que os demais alunos. “Eles perguntam se o que ele estão fazendo está certo, pedem para serem corrigidos a todo tempo“, disse. Já o instrutor Fábio Paulo Pesseti da Silva gostou muito e viu bastante interesse nos adolescentes