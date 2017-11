Compartilhar no Facebook

O Três Lagoas de Rugby Beach será realizado no dia 20 e 21 de Janeiro de

2018, sábado e domingo, a partir das 9h, na Praia do Rio

Sucuriu nas dependências da Pousada do Tucunaré, na cidade de Três

Lagoas/MS.

Serão 10 equipes na categoria masculina e 8 na feminina com o máximo de 10 atletas em cada. Os clubes podem entrar em contato com a organização para adquirir os documentos que devem ser preenchidos. Whatsapp: (67) 991320353 ou guaicurusrugby@gmail.com

Para participação no evento, os clubes deverão enviar:

a) Cópia de documento oficial com foto (cédula de identidade, ou CNH, ou

Passaporte, ou RNE, ou identidade funcional ou outro documento que

tenha fé pública) de seus atletas (enviar junto ao ANEXO III via e-mail);

b) Preencher e enviar o ANEXO II; (solicitar)

- Continua depois da publicidade -

c) Preencher e enviar o ANEXO III; (solicitar)

d) Pagamento da taxa de inscrição de R$ 350,00 que inclui: alojamento, banheiro privativo e cozinha (vagas limitadas) ou R$250,00 na área de camping, pagos da seguinte forma:

Pagamento de 50% (R$ 150,00) até o dia 01 de janeiro e os 50% (R$ 150,00) restantes

até o dia 10 de janeiro, na conta bancária abaixo:

BANCO DO BRASIL

Agência: 0208-9

Conta-corrente: 13945-9

Favorecido: CRISTIANE MARTINS MARTINEZ

CPF: 005.528.851-00