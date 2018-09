No domingo (30), acontecerá a I Etapa do Circuito de Sevens Juvenil Masculino M19 e Feminino M18 2018. Os jogos serão sediados pelo Charrua, na Sociedade Hípica de Porto Alegre (Avenida Juca Batista, 4931 – Porto Alegre/RS), com início às 9h.

Na categoria masculina, serão 8 equipes divididas nos Grupos A e B, onde Charrua, URSM, Farrapos, Brummers, Serra Gaúcha, Guaíba, Antiqua e San Diego se enfrentarão para decidir os avanços nas disputas de 7º lugar, Taça Bronze, Taça Prata e Taça Ouro.

Na feminina, devido ao baixo número de atletas na categoria, o formato do campeonato será diferente dos convencionais interclubes. O CGR 7s Feminino M-18 terá três equipes formada por atletas nascidas entre 2000 e 2004, sendo que cada equipe poderá contar com até 3 atletas nascidas em 1999, conforme regulamento. As equipes foram pré-estabelecidas através de parcerias de treinadores e managers dos seguintes clubes: Antiqua, Brummers, Charrua, Farrapos, Minuano, Planalto, Predadores, San Diego, URSM e as meninas do projeto ESEF – UFPel “Vem Ser Pelotas”. O formato de disputa será de todos contra todos, sendo duplicados os cruzamentos devido ao número de jogos. No total, serão 6 jogos da categoria feminina, sendo que cada equipe disputará 4 jogos.

Jogos

Domingo, 30 de setembro de 2018

Local: Sociedade Hípica de Porto Alegre (Avenida Juca Batista, 4931 – Porto Alegre/RS)

Grupo A (masculino): Charrua, Brummers, Serra, Antiqua

GrupoB (masculino): URSM, Farrapos, Guaíba, San Diego

Grupo único (feminino): Sul (Antiqua e Vem Ser Pelotas -ESEF UFPel), RMPA (Região Metropolitana de Porto Alegre – Predadores e Minuano), RMPA-Serra (Charrua e Brummers).

09h00 – Sul x RMPA – Feminino

09h20 – Charrua x Brummers – Masculino

09h40 – URSM x Farrapos – Masculino

10h00 – Serra x Antiqua – Masculino

10h20 – Guaíba x San Diego – Masculino

10h40 – RPMA-Serra x RMPA – Feminino

11h00 – Charrua x Serra – Masculino

11h20 – URSM x Guaíba – Masculino

11h40 – Brummers x Antiqua – Masculino

12h00 – Farrapos x San Diego – Masculino

12h20 – RMPA x Sul – Feminino

12h40 – Charrua x Antiqua – Masculino

13h00 – URSM x San Diego – Masculino

13h20 – Sul x RMPA Serra – Feminino

13h40 – Brummers x Serra – Masculino

14h00 – Farrapos x Guaíba – Masculino

14h20 – Disputa de 7º – Masculino

14h40 – Sul x RMPA – Feminino

15h00 – Taça Bronze – Masculino

15h20 – Taça Prata – Masculino

15h40 – RMPA x RMPA Serra – Feminino

16h00 – Final Ouro

Texto retirado de: FGR – Site oficial