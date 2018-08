O Iguanas, que se fortaleceu no Desenvolvimento feminino em 2017, participando de todas as etapas da Copa São Paulo e também com participações na primeira divisão feminina, agora será o anfitrião da primeira etapa da temporada da Copa SP 2018.

Nos dias 25 e 26 deste mês, o Campo 2 do Centro Poliesportivo João do Pulo, em São José dos Campos, recebe as equipes femininas de todo o estado. Para agilizar a organização com alojamento, alimentação e demais estruturas, o Iguanas pede que os clubes entrem em contato pelo pelo e-mail: iguanasfeminino@gmail.com ou (19) 98733-1415, com Marina Mendes Silva, até o dia 23.

No contato com o Iguanas, os clubes também devem estimar quantas pessoas irão à etapa.

Valores:

R$20,00 (apenas alojamento);

R$30,00 (alojamento + camiseta da etapa)

- Continua depois da publicidade -

Informações adicionais:

Com as inscrições da etapa pagas, cada clube terá 6 garrafas de 1,5L de água por dia e dois tipos de frutas à disposição.

O terceiro tempo (que também está incluso na taxa de inscrição) ainda não tem local definido, e em breve as informações serão repassadas.