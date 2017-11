Neste final de semana acontece a terceira e última etapa da Copa SP, voltada para equipes em desenvolvimento e também para categorias M16 e M19. Até aqui, duas outras cidades do interior já receberam o campeonato e agora é hora de São José, com organização do Iguanas.

Nesta etapa, como na anterior, os 12 times estão dispostos em 3 grupos. Sente-se falta da USP e Tsunami, tradicionais participantes no torneio; e também de outras que tiveram as primeiras participações em 2017: Mogi-Mirim, Farma USP e Locomotiva – que agora dão espaço para o São Jorge debutar no evento oficial paulista.

O Grupo A é o grupo das atuais campeãs do Rio Branco. Também é equilibrado, traz equipes importantes: UFABC-Leprechauns e ABC que formam o dérbi da região paulista; em Taubaté, da última vez que o duelo aconteceu, a vantagem ficou com as carneiras impondo 22 x 05 contra as universitárias. O estreante São Jorge terá os 3 desafios pela frente mas chega vitorioso do amistoso feminino que aconteceu na Arena Paulista no último domingo, olho nelas!

No Grupo B, Piratas e Taubaté devem competir pelas melhores colocações, tendo em vista o resultado recente que apresentaram; o primeiro, sofreu apenas uma derrota, na final contra o Rio Branco; o segundo, chegou a nada menos que uma Taça Prata no seu primeiro ano de competição. Também é a equipe do Iguanas e Wallys. As jundiaienses voltam ao circuito depois da ausência em Taubaté e enfrentam as sediadoras que chegam fortes e vencedoras da Taça Bronze.

Pelo Grupo C, concorrem 4 equipes participantes assíduas da Copa SP: Flamengo-Guarulhos na cabeça de chave, Pasteur, SP Barbarians e Lenks. É um grupo experiente porque não deixou nenhuma etapa de fora, conhece as exigências do circuito. As galetas e rubro-negras devem mostrar um grande jogo logo de início, afinal, essa foi a última disputa de terceiro lugar, com preferência das guarulhenses. SP Barbarians e Lenks têm pontos em comum, no entanto, na classificação geral, a vantagem pende para as Barbaretes.

A categoria M16 chega forte com Leoas, São José e duas equipes do Jacareí. Embora todas as equipes sejam de peso, foram as meninas de Paraisópolis que garantiram a primeira classificação geral no circuito paulista juvenil do primeiro semestre, seguidas das joseenses.

No M19, são as Minas do Sanja que ocupam o melhor posto, com uma campanha de peso e apenas uma derrota também no primeiro semestre. Na sequência, o Jacareí e Leoas devem fazer boas disputas. A surpresa fica para as iguanas, ainda não vistas na categoria.