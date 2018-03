O Paulista C teve apenas um jogo na rodada, abrindo o domingo de Rugby em São José dos Campos que ainda teve a primeira etapa do Festival Juvenil no C.E. João do Pulo. Foi um duelo de incógnitas, pois foi o primeiro confronto da história entre as equipes, vindo de situações totalmente diferentes, mas o público foi presenteado por uma partida muito equilibrada e cheia de alternativas, onde o Iguanas, clube recém-promovido à divisão surpreendeu ao bater o experiente elenco do União Rugby Alphaville em casa para se juntar aos líderes Armada e FEA na tabela de classificação. Ótima estreia para o experiente Carlão, ex-jogador do multicampeão São José. Mesmo derrotado, o URA saiu com um ponto bônus defensivo, deixando o clube na sexta colocação geral.

A próxima rodada acontece no dia 15 de abril, com as estreias de Tatuapé e Lechuza, que recebem a dupla da região de Campinas, Jaguars de Jaguariúna e Jequitibá de Campinas respectivamente.

Campeonato Paulista C – Semana 2

Dia 25/03/2018 às 10h – Iguanas 26 X 19 União Rugby Alphaville

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Raíssa Alexia

Local: C.E. João do Pulo – São José dos Campos, SP



Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Armada Praia Grande/Santos 5 1 1 0 0 1 0 31 10 21 0 FEA São Paulo 5 1 1 0 0 1 0 42 21 21 0 Iguanas São José dos Campos 5 1 1 0 0 1 0 26 19 7 0 Jequitibá Campinas/Paulínia 4 1 1 0 0 0 0 27 26 1 0 Jaguars Jaguariúna 2 1 0 0 1 1 1 26 27 -1 0 União Rugby Alphaville Barueri 1 1 0 0 1 0 1 19 26 -7 0 Lechuza Votorantim/Itu/Sorocaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tatuapé São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Alto Tietê/Mogi Nacanis Mogi das Cruzes 0 1 0 0 1 0 0 21 42 -21 0 União São Paulo 0 1 0 0 1 0 0 10 31 -21 0

Mackenzistas vencem no Universitário

O Paulista Universitário chegou à terceira semana com dois jogos muito diferentes nesse domingo. Abrindo o dia, o Direito Mack fez sua estreia e levou sufoco do UFABC, mas saiu com a vitória por 15 a 10. Os futuros advogados encerraram o primeiro tempo com vantagem de apenas 5 a 0 em try de João Rossi, aproveitando a superioridade numérica temporária devido a exclusão de Brenno Rodrigues dos Leprechauns.

O Direito abriu o segundo tempo forte, ampliando com Eduardo Magnoni e pontuou novamente na metade final, quando o UFABC ensaiava uma reação após penal bem sucedido de Lucas Clug. Os minutos finais foram de pressão da equipe do ABC, que encostou no placar com um try convertido, mas falhou em aproveitar a superioridade numérica nos minutos finais, saindo ao menos com um ponto de bonificação defensiva.

No outro jogo da rodada, a Engenharia enfrentou a PUC e realizou uma atuação de gala, saindo com a contundente vitória por 91 a 0, em uma partida em que a equipe não teve seu ingoal ameaçado pelos Lobos. O triunfo leva a equipe aos 15 pontos, mantendo os 100% de aproveitamento ma competição. A partir de abril, os líderes terão jornada dupla com a estreia da equipe no Paulista B, e será curioso acompanhar como seus jogadores vão se comportar atuando em um torneio mais desgastante ao mesmo tempo que lutam para manter a hegemonia Universitária.

O Paulista volta no dia 15, com rodada tripla. A Mauá finalmente faz sua estreia abrindo a rodada no clássico inter-engenharias com o Mackenzie. A UFABC tenta surpreender mais uma vez diante da UNIP, que luta pela segunda vitória, assim como o Direito Mack, que encara a PUC procurando uma vitória convincente.



Campeonato Paulista Universitário – Semana 3

Dia 25/03/2018 às 13h – Direito Mack 15 X 10 UFABC

Árbitro: Rafael Nichioka

Auxiliares de linha: Vinícius Hideo e Luiz Henrique

4º árbitro: Erika Weiss

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP

Dia 25/03/2018 às 15h – PUC 00 X 91 Engenharia Mackenzie

Árbitro: Alexandre Castiglioni

Auxiliares de linha: Fernando Zemann e Jefferson Santana

4º árbitro: Angélica Gevaerd

Local: Arena Paulista de Rugby – São Paulo, SP



Classificação