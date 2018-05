Os times da casa fizeram valer seu mando de jogo em mais uma rodada da divisão de Desenvolvimento nesse fim de semana, e embolaram a liderança da competição, que chegou à um triplo empate entre Jacareí, Ilhabela e Leões de Paraisópolis.

Em Jacareí, a torcida ainda comemorava a vitória de sua equipe principal contra o mesmo adversário pelo Paulista A quando viu o time B dos Jacarés entrar em campo e encontrar um desafio muito maior do que na partida anterior. Após a igualdade em 17 pontos na etapa inicial, o Jacareí rodou bem o elenco e mostrou sua superioridade na etapa final, com muita intensidade nos vinte minutos iniciais que resultaram em nada menos que três tries adicionais no placar contra apenas um do SPAC, garantindo a dobradinha e um fim de semana inesquecível para o clube, que pela manhã, ainda realizou um Festival interno com suas categorias infantis que reuniram mais de 200 atletas.

A capital da Vela no Brasil teve o seu dia de Rugby, com os Tubarões voltando a receber um jogo em seus domínios e fazendo bonito diante da torcida, que saiu feliz com um 32 a 5 que não deixou em questão a superioridade do time da casa e manteve a escrita de invencibilidade diante dos alviverdes com um placar suficiente para colocar o Ilhabela na liderança da divisão, com saldo superior aos demais rivais.

Com o resultado, a dupla vitoriosa alcançou os Leões e abriu uma vantagem considerável para os demais adversários na luta pelo título, lembrando que nesse ano, a disputa ocorre em pontos corridos. Na próxima rodada, teremos o confronto de líderes entre Jacareí B e Leões de Paraisópolis, enquanto em Guarulhos, os rubronegros recebem a Medicina, os dois buscando a primeira vitória no ano.

- Continua depois da publicidade -

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 3

Dia 12/05/2018 às 15h15 – Jacareí Desenvolvimento 36 X 22 SPAC Desenvolvimento

Árbitro: Mariano de Goycochea

Auxiliares de linha: Erika Weiss e Raphael Gentile

4º árbitro: Lucas Machado

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SPDia

Dia 12/05/2018 às 16h – Ilhabela 32 X 05 Medicina

Árbitro: Lucas Saccomanno

Auxiliares de linha: Marcos Saccomanno e Cíntia Saccomanno

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Ilhabela Ilhabela 10 2 2 0 0 2 0 64 23 41 Jacareí Desenvolvimento Jacareí 10 2 2 0 0 2 0 70 42 28 Leões de Paraisópolis São Paulo 10 2 2 0 0 2 0 69 46 23 Guarulhos Guarulhos 2 2 0 0 2 1 1 45 63 -18 SPAC Desenvolvimento São Paulo 1 2 0 0 2 1 0 41 74 -33 Medicina São Paulo 1 2 0 0 2 1 0 25 66 -41

Foto: Adriano Matos