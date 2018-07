Em Ilhabela, os Tubarões recebem a equipe B do Jacareí, que lidera a competição e pode abrir uma vantagem importante para os anfitriões, que não dependerão mais de seus esforços para levar o título no final da temporada. As equipes vem de resultados distintos em suas últimas aparições. Em quanto o Jacareí conquistou uma vitória impressionante em casa, o Ilhabela caiu no final, mas mostrou capacidade de superação que dá ânimo para sua torcida apostar na vitória.

No SPAC, o confronto inédito coloca frente a frente o time B dos britânicos diante do Guarulhos, que busca recuperação em uma partida que tem tudo para ser equilibrada, considerando que apenas um ponto separa os dois lados, mas a vitória diante da Medicina deu novo ânimo para o tradicional alviceleste ganhar posições no campeonato, enquanto o rubro-negro apesar das boas apresentações, tem que reverter as falhas na finalização, quesito onde a equipe é a pior no torneio até aqui.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana

Dia 28/07/2018 às 16h – Ilhabela X Jacareí Desenvolvimento

Local: Campo do Portinho – Ilhabela, SP

Dia 29/07/2018 às 13h – SPAC X Guarulhos

Local: SPAC – São Paulo, SP