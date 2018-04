O Festival Juvenil foi uma novidade lançada no mês de março pela Federação Paulista, procurando integrar todas as equipes masculinas das categorias M15 a M19.

A primeira etapa foi bem sucedida, levando cerca de 300 atletas de diversos clubes do estado a São José dos Campos, mostrando que existe a demanda de organizar jogos para clubes e atletas em formação, especialmente fora do eixo Vale-Capital.

A próxima etapa acontece na Arena Paulista de Rugby com organização da FPR em dois dias. As categorias foram separadas de modo a dar mais tempo de jogo para todas equipes, em um formato mais parecido com um campeonato, aumentando a competitividade entre os participantes.

A segunda etapa acontece no dia 21/04 para as equipes M19 e 22/04 para as equipes M15 e M17 e estão abertas a clubes com QUALQUER quantidade de jogadores.

- Continua depois da publicidade -

Inscrições GRATUITAS pelo email juvenil@fprugby.org.br

M19

Dia 21/04/18

Horário: 08h45 às 12h

4 equipes (clubes mistos)

M15 e M17

Dia 22/04/2018

Horário: 08h45 às 17h

6 equipes por cada categoria (clubes mistos)

Incluso: frutas durante o evento, arbitragem e ambulância.

Água está disponível no parque sem custo, recomendamos os clubes que levem garrafas para hidratação.

Local: Arena Paulista de Rugby –

Preparem-se para as próximas etapas dos Festivais Juvenis. Veja as datas e aguardem a abertura das inscrições.

19/05 das 8h45 às 15h

Local: Jacareí

Categoria: M19

Total de participantes: 4 ou 6 equipes

20/05 – Jacareí das 8h45 às 17h

Local: Jacareí

Categoria: M15 e M17

Total de participantes: 6 equipes em cada categoria

17/06 das 8h45 às 17h

Local: SPAC

Categoria: M15 e M17

Total de participantes: 6 equipes em cada categoria

17/06 das 12h45 às 17h

Local: SPAC

Categoria: M19

Total de participantes: 4 ou 6 equipes