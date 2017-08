No próximo dia 27 de agosto o Jacareí, a partir das 10h, realizará a 3º Etapa do Festival Infantil de Rugby, para crianças de 6 a 13 anos.

O evento ocorrerá na cidade de Jacareí, no Campo do Balneário, localizado à Av. Miami, 300, e contará com a participação de aproximadamente 300 crianças.

As inscrições já estão abertas, as vagas são limitadas.

Inscrições e demais informações podem ser obtidas por e-mail: julio.faria.santos@hotmail.com

Texto e imagem por: Jacareí Rugby