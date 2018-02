As mulheres de São Paulo já podem tirar as chuteiras do armário e se preparar para a primeira Magic Weekend, encontro idealizado pelo comitê feminino da Federação Paulista de Rugby para estimular de vez a prática do Rugby XV no país e que terá sua primeira etapa no SPAC, nos dias 3 e 4 de março, na capital paulista.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 28/02, vejam mais informações e não percam o evento que será um marco no Rugby nacional.

Inscrição: R$40,00

inclui: frutas, ambulância e brinde do evento

As interessadas devem enviar um e-mail para feminino@fprugby.org.br com o comprovante de depósito.

- Continua depois da publicidade -

Dados da conta

Banco Santander

Agência: 4788

Conta Corrente: 13003573-7

Titular: Federação Paulista de Rugby

CNPJ: 08.828.611/0001-34

Depois de confirmada a inscrição, as rugbiers receberão a programação completa e ficha cadastral para a temporada de Rugby XV Feminino.

Dias 3 e 4 de março, das 10h às 17h

Local: SPAC – Av Atlântica, 1448

São Paulo, SP