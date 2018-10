A temporada está acabando e o mais tradicional palco do Rugby brasileiro tem a honra de receber o futuro do esporte na etapa de encerramento do Circuito Paulista Infantil, a ser realizada no próximo dia 11 de novembro a partir das 9h no SPAC, na zona sul da capital paulista.

As inscrições são GRATUITAS, já estão abertas e vão até o dia 4/11 pelo email debora@palle.com.br