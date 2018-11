Estão abertas as inscrições para a última etapa da Copa SP Feminina, que vai definir o último campeão da temporada do Rugby estadual. O Rio Branco lidera com 50 pontos após vitórias nas duas etapas anteriores e é seguido por Guarulhos (39 pontos), Lenks (33 pontos) e Taubaté (30 pontos).

As inscrições vão até o dia 23/11 e são válidas somente para a categoria adulta. Em breve mais informações sobre a categoria juvenil.

Data: 1 e 2 de dezembro

Local: Ville Sport Show

Endereço: Estrada Rosemary Hidalgo dos Santos, 81 – Santana do Parnaíba.

Estacionamento gratuito no local.

Inscrição: R$ 300,00

Gelo e Alimentação

Haverá gelo no restaurante do local, a R$10 o saco.

O restaurante fornece marmitex por R$15 ou self service por R$32 o kg.

Será oferecido no dia uma opção por R$ que deve ser encomendada até as 11:00.

Água e frutas estarão disponíveis durante todo o dia.

- Continua depois da publicidade -

Alojamento

Chalé no local – R$480

– 8 camas (demais devem levar colchão)

– Roupa de cama e banho não incluso

– Negociação direta com o local do evento através do telefone 11 4154-7245

Escola próxima – R$20/pessoa com café da manhã

– Sem colchão

– Interessados devem informar com pelo menos 10 dias de antecedência.

Terceiro tempo

– Será realizado ao lado do campo

– Serão entregues 16 pulseiras para cada equipe

– R$20 por pessoa adicional

Dúvidas e inscrições: contato@urarugby.com.br (Márcio Rosale)

Conta para depósito das inscrições e demais pagamentos até o dia 23/11:

Banco Bradesco

Ag 1226

Cc 0086457-9

Marcio Rodrigues Rosale

Cpf 333.229.438-52

Enviar comprovante para contato@urarugby.com.br e feminino@fprugby.org.br