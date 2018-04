No dia 19 de maio, sábado, a partir das 8h, no Campo do São Bento, perto do Metrô Ana Rosa, as equipes universitárias de 7s terão um grande oportunidade de colocar suas equipes a prova no I EconoMack 7s. Campeonato de Seven-a-side, estruturado pelo Rugby da Atlética de Economia da Universidade Mackenzie. Os jogos ocorrerão nas categorias feminina e masculina, com vagas limitadas.

A iniciativa foi criada a partir de uma parceria do EconoMack com o time Belas Artes e o Clube São Bento, que cederá seu campo para o evento tendo em foco a campanha “Rugby na Praça“, onde o São Bento visa incentivar a prática do Rugby, trazendo tanto jogadores de categoria de base, quanto universitários para conhecer e praticar cada vez mais o esporte.

Inscrição por atleta: 40 reais.

Inclui: Arbitragem, 3o Tempo Open, Estrutura e Brinde.



Contato para inscrição e dúvidas:



Whatsapp: 97465-8918