O Paulista Feminino de 7s chegou em sua terceira e última etapa que será sediada pelas atuais campeãs do Band Saracens. Falando em campeãs, elas ainda podem levantar o caneco de título do campeonato geral se chegarem, mais uma vez, à final ouro. Na categoria M16, Jacareí e São José estão empatadas no topo da tabela e devem decidir num jogão quem garante o troféu.

A etapa acontecerá nos próximos dias 23 e 24 de junho no Clube de Campo Palmeiras (Avenida Professor Hermann Von Lhering, 6300 – Parelheiros – São Paulo (SP) – CEP 04870-220). As inscrições e os depósitos referentes devem ser feitos até dia 15 de junho.

Valores das inscrições:

Adulto: R$ 300,00 (12 vagas)

M19: R$ 150,00 (4 vagas)

M16: R$ 100,00 (6 vagas)

Pagamento:

Banco Santander 033

AG: 4793

CC: 01075411-6

CPF: 336.805.848-73

Juliana V Modaneze

Enviar comprovante para: feminino@fprugby.org.br e jvmodaneze@faap.br (verificar disponibilidade de vaga antes de efetuar o depósito)

ALOJAMENTO:

A organização oferecerá chalés e alojamento coletivo. Os clubes que depositarem primeiro serão priorizados. A reserva será feita após o envio do comprovante para o e-mail jvmodaneze@faap.br

Chalé no Palmeiras:

– São 3 chalés disponíveis com 1 dormitório cada. Possui cama para 4 pessoas e pode ser colocado colchões. Custo: R$150,00 a diária + 10,00 por atleta excedente.

– Opção 2: 1 chalé com 2 dormitórios, com cama para 6 pessoas e pode ser colocado colchões. Custo: R$200,00 a diária + 10,00 por atleta excedente.

Chalé no condomínio próximo ao Palmeiras:

– 2 chalés disponíveis com 1 dormitório cada, para até 8 pessoas sem camas (precisa levar colchões). O chalé fica há 700m do condomínio do clube. Não tem translado incluso. Custo: R$100,00 a diária.

OBS.: Caso algum time fique em algum chalé por engano, será cobrada uma diária.

Alojamento coletivo:

O alojamento é um galpão no local dos jogos com banheiro próprio. O custo é R$10,00 por atleta e por noite. Será permito a estadia a partir da sexta-feira. Aquelas que têm interesse, precisam indicar quantas atletas do time se alojarão. Reservas somente após o pagamento do valor total por time.

OBS: O aluguel do local é feito com parte do valor pago pelos atletas, portanto após confirmação de reserva não será possível a devolução do dinheiro.

Dados do depósito para reservas:

