A primeira cidade a receber a temporada 2018 de competições da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) será São Paulo, em março, com o JUBs de 7s. O campeonato será sediado no CEPEUSP-USP, de 28 de março a 01 de abril.

As inscrições serão abertas no dia 05 de março, e seguem até o dia 09. Para fazer parte da competição, o aluno-atleta deve entrar em contato com a sua Federação Universitária Estadual (FUE), responsável pela inscrição das equipes junto ao sistema da CBDU.

Novo formato do JUBs

A Temporada 2018 do esporte universitário brasileiro ganha um novo formato, onde todas as competições do calendário nacional passam a ser denominadas JUBs. Assim, os eventos de 2018 contarão com as modalidades que já fazem parte dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) e a inclusão de mais esportes.

As modalidades que já compunham o calendário nacional entram agora para o programa do JUBs, ou seja, futebol de campo, futebol de 7, Rugby 7s, lutas e jogos de praia ganham status de modalidades do JUBs, e serão realizadas ao longo do primeiro semestre de 2018.

Regulamento do JUBs

Federações Universitárias Estaduais

Texto enviado por: Assessoria de Imprensa – CBDu