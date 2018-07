O Jacareí mostrou que não está para brincadeira mesmo quando o assunto é Desenvolvimento, e colocou seu time principal em campo contra o Guarulhos, como parte dos preparativos para o início do Brasileiro que se aproxima. A equipe foi perfeita e aproveitou cada posse de bola, anotando nada menos do que 151 pontos não respondidos pelo Guarulhos, um dos maiores placares de todos os tempos no Rugby nacional. A vitória deixa os Jacarés na liderança isolada da competição, mantendo ainda os 100% de aproveitamento.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 6

Dia 30/06/2018 às 13h – Jacareí Desenvolvimento 151 X 00 Guarulhos

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Lucas Machado

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP Jacareí Desenvolvimento Jacareí 20 4 4 0 0 4 0 253 50 203 Leões de Paraisópolis São Paulo 15 4 3 0 1 3 0 109 95 14 Ilhabela Ilhabela 10 3 2 0 1 2 0 85 59 26 SPAC Desenvolvimento São Paulo 6 3 1 0 2 2 0 77 95 -18 Guarulhos Guarulhos 6 4 1 0 3 1 1 64 219 -155 Medicina São Paulo 1 4 0 0 4 1 0 47 117 -70

Foto: Adriano Matos

Mauá vence mais uma sobre a PUC e assume a vice-liderança do Universitário

No Universitário, a Mauá falou mais alto novamente contra a PUC e assumiu a vice-liderança da competição, porém em uma partida muito mais equilibrada do que na semana anterior contra os Lobos. A Mauá começou mais forte e abriu 12 pontos de vantagem ainda na primeira metade do primeiro tempo, mas Figuinha descontou para a PUC dois minutos depois. A indisciplina custou caro aos Lobos que viram a vantagem se ampliar para 14 pontos no final do primeiro tempo quando ficou em desvantagem numérica. No segundo tempo, Raul abriu o caminho para consolidar a vitória da Mauá aos 9′, e a reação da PUC aos 25′ não ameaçou a segura vitória dos donos da casa, que contaram com atuação primorosa de Raul Alvez, autor de nada menos que cinco tries na partida.

Campeonato Paulista Universitário – Semana 7

Dia 30/06/2018 às 10h30 – Mauá 45 X 10 PUC

Árbitro: Raphael Santana

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP

Classificação