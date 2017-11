Neste sábado, o CT Ange Guimera, em São José dos Campos, recebeu a segunda etapa do Paulista M15 de Sevens e a primeira etapa do Paulista M17 de Sevens, sendo o segundo dos torneios do Circuito Paulista Juvenil.

O torneio do futuro do rugby paulista teve desta vez presença de cinco times em cada categoria e foi o Jacareí quem festejou no dia. No M17, os Jacarés falaram mais alto vencendo todos os seus compromissos para largarem na frente no circuito, esperando agora a segunda etapa no dia 03 de dezembro em casa.

Já no M15, o título da primeira etapa havia sido do Jacareí, mas o SPAC deu show e se sagrou campeão da segunda etapa, batendo os Jacarés no jogo decisivo por 24 x 22. Porém, com um título e um vice para cada clube, a decisão do título passou aos critérios de desempate e o Jacareí festejou o título estadual pelo número de tries marcados, tendo cruzado o in-goal apenas 1 vez a mais que o SPAC. Definição no detalhe.

Jogos:

09h00 – Jacareí A 36 X 00 Jacareí B – M15

09h20 – São José 25 X 05 Ilhabela – M15

09h40 – Jacareí A 30 X 00 Jacareí B – M17

10h00 – São José 07 X 12 Ilhabela – M17

10h20 – SPAC 57 X 05 Ilhabela – M15

10h40 – São José 17 X 00 Jacareí B – M15

11h00 – Jacareí A 36 X 05 Iguanas – M17

11h20 – São José 24 X 00 Jacareí B – M17

11h40 – Jacareí A 47 X 00 Ilhabela – M15

12h00 – São José 05 X 21 SPAC – M15

12h20 – São José 15 X 05 Iguanas – M17

12h40 – Ilhabela 19 X 00 Jacareí B – M17

13h00 – Jacareí A 24 X 00 São José – M15

13h20 – SPAC 31 X 00 Jacareí B – M15

13h40 – Jacareí A 27 X 00 Ilhabela – M17

14h00 – Iguanas 48 X 00 Jacareí B – M17

14h20 – Ilhabela 00 X 10 Jacareí B – M15

14h40 – SPAC 24 X 22 Jacareí A – M15

15h00 – Iguanas 26 X 05 Ilhabela – M17

15h20 – Jacareí A 21 X 00 São José – M17

Classificação da etapa – M15: 1 SPAC, 2 Jacareí A, 3 São José, 4 Ilhabela, 5 Jacareí B;

Classificação geral – M15: 1 Jacareí, 2 SPAC, 3 São José, 4 Pasteur, 5 Jacareí B, 6 Ilhabela;

Classificação da etapa – M17: 1 Jacareí A, 2 Iguanas, 3 São José, 4 Ilhabela, 5 Jacareí B;