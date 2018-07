A partida deste sábado (21) entre Jacareí e Guanabara pela largada do Super 16 também será válida pela 1ª edição da Taça Ubaldo Rivero. O nome dado à competição é uma forma de homenagear o ex-treinador das duas equipes, Ubaldo Rivero, que faleceu no ano passado em razão de acidente automobilístico. As duas partidas da primeira fase do torneio nacional serão válidas por essa disputa particular entre as duas equipes.

O troféu será entregue ao time que obtiver melhor desempenho entre essas duas partidas. A Taça tem o objetivo de reconhecer o importante trabalho realizado pelo ex-treinador, que foi marcante para o desenvolvimento das duas equipes no rugby brasileiro.