Apenas uma partida movimenta as divisões de Desenvolvimento e o Universitário nesse fim de semana.

O time B do Jacareí volta à campo para retomar a liderança isolada da divisão e recebe o Guarulhos que tenta se aproximar das primeiras posições. As equipes se enfrentam pela primeira vez na história e possuem dois estilos de jogo bem diferentes. Enquanto os Jacarés possuem um conjunto mais equilibrado e prevalência de um jogo mais rápido, o Guarulhos tem seu foco no jogo de base com os forwards mas tem obtido muitos pontos nos penais, com Yago Castilho anotando 17 pontos na temporada.

No Universitário, a Mauá volta a receber a PUC e pode assumir a vice-liderança da competição. O último encontro das duas equipes aconteceu no início do mês com uma bela vitória para a Mauá por 80 a 12 sobre os Lobos, que não vencem o rival há dois anos.

Campeonato Paulista de Desenvolvimento – Semana 6

Dia 30/06/2018 às 13h – Jacareí Desenvolvimento X Guarulhos

Árbitro: Cauã Ricardo

Auxiliares de linha: Raphael Gentile e Lucas Machado

4º árbitro: Franciele dos Santos

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Campeonato Paulista Universitário – Semana 7

Dia 30/06/2018 às 10h30 – Mauá X PUC

Árbitro: Raphael Santana

Auxiliares de linha: Guilherme Queiroz e Mauro Paccagnella

4º árbitro: Mariana Marques

Local: Instituto de Tecnologia Mauá – São Caetano do Sul, SP