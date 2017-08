A divisão de Desenvolvimento do Campeonato Paulista teve jogos importantes nesse fim de semana, especialmente no grupo A, onde os times B de Jacareí e SPAC se enfrentaram na preliminar do duelo entre seus times principais pelo Campeonato Brasileiro. E a festa foi completa para os Jacarés, que venceram seus dois compromissos que coloca a equipe na liderança dos dois campeonatos. No entanto, a vaga ainda está longe de estar garantida na divisão de Desenvolvimento, com outras três rodadas ainda a serem disputadas e apenas sete pontos separarem os cinco primeiros colocados.

O grupo B também tem um novo líder. O Rio Preto perdeu sua invencibilidade diante do ascendente Piracicaba e a liderança para o Ribeirão Preto, que não teve dificuldades de superar o São Roque em seus domínios, por tranquilos 60 a 3. O Piracicaba fez valer seu mando de jogo e encostou nos líderes; se a vaga está garantida, a luta é por um chaveamento mais favorável na fase final, quando os adversários devem ser mais duros.

No próximo fim de semana, dois jogos movimentam o grupo A no Vale do Paraíba. O Pinda enfrenta o lanterna Barueri, enquanto o INSPER joga contra o Taubaté, penúltimo colocado. O favoritismo de Pinda e INSPER promete incendiar ainda mais a briga pela classificação, com cinco clubes colados na disputa por quatro vagas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Campeonato Paulista de Desenvolvimento

Dia 12/08/2017 às 15h – Piracicaba 22 X 09 Rio Preto

Árbitro: Luciano Sampaio

Auxiliares de linha: Elisângela Maranin e Luiz Dantas

4o árbitro: Mirko Weber

Local: Eldorado – Piracicaba, SP

Dia 12/08/2017 às 12h – Jacareí Desenvolvimento 24 X 22 SPAC Desenvolvimento

Árbitro: Fernando Zemann

Auxiliares de linha: Roger Santesso e Stephanie Pflamminger

4o árbitro: Murilo Bragotto

Local: Campo do Balneário – Jacareí, SP

Dia 12/08/2017 às 15h – Ribeirão Preto 60 X 03 São Roque

Árbitro: Renata Martinez

Auxiliares de linha: Gabriel Perri e Leonardo Campos

4o árbitro:

Local: Núcleo Esportivo Quintino Facci II – Ribeirão Preto, SP

Classificação



Grupo A Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Jacareí Desenvolvimento Jacareí 21 5 4 0 1 4 1 185 82 103 0 Leões de Paraisópolis São Paulo 20 5 4 0 1 4 0 199 97 102 0 SPAC Desenvolvimento São Paulo 17 5 3 0 2 3 2 188 79 109 0 Insper São Paulo 15 5 3 0 2 2 1 185 79 106 0 Pinda Pindamonhangaba 14 5 3 0 2 2 0 132 143 -11 0 Iguanas São José dos Campos 6 5 1 0 4 1 1 76 187 -111 0 Taubaté Taubaté 5 5 1 0 4 1 0 99 200 -101 0 Barueri Barueri 4 5 1 0 4 0 0 56 253 -197 0 Grupo B Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Ribeirão Preto Ribeirão Preto 25 6 5 0 1 5 0 277 91 186 0 Rio Preto São José do Rio Preto 23 6 5 0 1 3 0 208 76 132 0 Piracicaba Piracicaba 19 6 4 0 2 3 0 186 117 69 0 São Roque São Roque 10 7 2 0 5 1 1 65 235 -170 0 Mogi Mirim Mogi Mirim 1 5 0 0 5 0 1 56 273 -217 0

Piratas vence a segunda seguida e fica perto da vaga

O Piratas de Americana mostrou que está mais vivo que nunca no Paulista C. A equipe venceu o Jequitibá em confronto isolado do fim de semana e empatou em pontos com o União, na terceira colocação, mas com um jogo a mais. O Jequitibá ainda nutre remotas chances, mas com apenas dois jogos a realizar e sete pontos de desvantagem para as equipes, não deverá ir adiante na competição. A briga segue ainda com Armada, FEA e Jaguars, e deve seguir até a última rodada.

O próximo fim de semana reserva grandes jogos. Nos extremos da tabela, a Medicina enfrenta a Engenharia Mackenzie, refazendo um dos mais tradicionais duelos do Rugby brasileiro, uma rivalidade de mais de 50 anos em campo e um novo tropeço deixa a situação dos alviverdes em estado terminal. Também na luta pela sobrevivência, Alto Tietê e Tatuapé jogam em Mogi das Cruzes para fugir da repescagem, com apenas um ponto separando as equipes. O triunfo também praticamente elimina as chances de rebaixamento em caso de derrota dos Caveiras no duelo contra o Mackenzie. Na ponta de cima, Armada e Tucanos também fazem duelos decisivos. O clube da Praia Grande tem difícil duelo contra o já classificado Tucanos, e um novo tropeço pode deixar os alvinegros da Baixada perto da eliminação, mesma situação da FEA, que encara o Jequitibá.

Campeonato Paulista C

Dia 12/08/2017 às 14h30 – Piratas 51 X 18 Jequitibá

Árbitro: João Pantano

Auxiliares de linha: Mauro Paccagnella e Gabriel Araújo

4o árbitro: Luiz Henrique

Local: Parque Novo Mundo – Americana, SP

Classificação



Clube Cidade P J V E D 4+ 7- PP PC SP T Engenharia Mackenzie São Paulo 35 7 7 0 0 7 0 307 74 233 0 Tucanos São João da Boa Vista 35 8 7 0 1 7 0 321 115 206 0 Piratas Americana 24 8 5 0 3 4 0 218 246 -28 0 União São Paulo 24 7 5 0 2 4 0 136 132 4 0 Armada Praia Grande 18 7 3 0 4 4 2 259 167 92 0 Jaguars Jaguariúna 17 7 3 0 4 4 1 245 194 51 0 Jequitibá Campinas 17 8 3 0 5 5 0 228 268 -40 0 FEA São Paulo 16 7 3 0 4 1 3 112 149 -37 0 Tatuapé São Paulo 9 7 2 0 5 1 0 85 216 -131 0 Alto Tietê Mogi das Cruzes 8 7 1 0 6 2 2 122 229 -107 0 Medicina São Paulo 4 7 1 0 6 0 0 82 325 -243 0

Foto: Adriano Matos